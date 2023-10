Grupo Volkswagen planeja cortar 2.000 empregos em Cariad, e futuras plataformas de veículos elétricos enfrentam atrasos

Espera-se que a reestruturação afete a introdução de novo software no Porsche Macan EV e no Audi Q6-E-Tron.

em 14h10 horário do leste dos EUA

O Grupo Volkswagen decidiu cortar 2.000 empregos na sua divisão de software Cariad como parte de um plano estratégico de reestruturação, desencadeando uma reação em cadeia de atrasos no desenvolvimento de futuras plataformas de veículos elétricos, informou uma publicação alemã. Revista do gerente Mencionei ontem.

Disse que o conselho de administração do grupo concordou com a redução, que ocorrerá entre 2024 e o final de 2025. Revista do gerenteCitado pelos executivos seniores do grupo. No entanto, o plano ainda carece de aprovação do conselho trabalhista, que garante oportunidades de emprego aos trabalhadores até meados de 2025. Reuters mencionado.

A Cariad, fundada em 2019 dentro do Grupo VW, é responsável pela construção de uma plataforma e arquitetura de software unificada para todos os futuros veículos elétricos do Grupo VW.

Devido à reestruturação, a arquitetura de software 1.2, que estava programada para estrear no Porsche Macan EV e no Audi Q6 E-Tron, será adiada de 16 a 18 meses. A arquitetura Level 2.0, inicialmente prevista para 2025, será redesenvolvida do zero.

Porsche confirmou data de lançamento do Macan EV no início de 2024 Dentro dos EVs Ele até exibiu um protótipo na Califórnia no início deste mês. Não está claro se o último anúncio afetará o lançamento e atrasará as datas de lançamento. O Grupo Volkswagen e a Cariad não responderam imediatamente ao nosso pedido de comentários no momento da publicação.

A refatoração afeta a próxima geração da Scalable Systems Platform (SSP), que também está sendo redesenvolvida. SSP é uma arquitetura de próxima geração que o Grupo VW pretende usar para uma ampla gama de veículos elétricos, desde hatchbacks compactos com o emblema da VW até Porsches de alto desempenho.

Os problemas de software da Volkswagen foram amplamente divulgados, com usuários relatando travamentos do sistema e telas sensíveis ao toque que não respondem no ID.3, ID.4 e ID.5. Depois de ultrapassar o orçamento e ficar aquém das metas, o CEO do Grupo Volkswagen, Oliver Blume, fez mudanças radicais no nível de gestão de topo da Cariad no início deste ano. O seu novo CEO, Peter Bush, tem trabalhado num “plano de transformação abrangente” desde o verão, segundo noticiou o jornal britânico “The Independent”. Reuters.

As arquiteturas de software integradas são parte integrante dos veículos elétricos modernos. Não é apenas o software de infoentretenimento que depende de software, mas também de motores elétricos, baterias, sistemas elétricos, recursos de segurança e sistemas de assistência ao motorista. A maioria dos fabricantes de automóveis alemães, americanos e chineses parecem estar à frente nesta área, mas o Grupo Volkswagen parece estar a percorrer um caminho acidentado desde a introdução dos primeiros carros ID.