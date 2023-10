As ações caíram devido ao conflito no Oriente Médio e às reuniões do banco central

Mercados de ações asiáticos:

O índice Nikkei caiu e os futuros de ações dos EUA estão em alta

Preços do petróleo caem apesar do ataque israelense a Gaza

O Federal Reserve, o Banco da Inglaterra e o Banco do Japão realizam reuniões esta semana

Os lucros da Apple superam as folhas de pagamento dos EUA

SYDNEY (Reuters) – Os mercados de ações asiáticos estavam mistos nesta segunda-feira, já que a incursão israelense em Gaza levantou temores de um conflito mais amplo antes das reuniões dos bancos centrais dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Japão, que poderiam resultar em um aperto da política monetária.

A temporada de ganhos também continua com Apple, Airbnb, McDonald’s, Moderna e Eli Lilly & Co entre vários relatórios desta semana. Os resultados até agora têm sido decepcionantes, contribuindo para que o S&P 500 caia em território de correção (.SPX).

“A ação do preço é ruim porque o SPX não foi capaz de defender o nível-chave de 4.200 pontos; o risco é que ele se dirija para a média móvel de 200 semanas de 3.941 antes de negociar em alta”, disseram analistas do Bank of America.

Os futuros do S&P 500 subiram 0,4% na segunda-feira, para 4.153,5, enquanto os futuros do Nasdaq subiram 0,5%. Os futuros do EUROSTOXX 50 caíram 0,1% e os futuros do FTSE subiram 0,2%.

O apetite pelo risco diminuiu devido à campanha israelita para sitiar a principal cidade de Gaza na “segunda fase” que declarou unilateralmente na guerra de três semanas contra activistas do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), apoiado pelo Irão.

O índice mais amplo de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) do MSCI caiu 0,04%, após atingir o menor nível em um ano na semana passada. As blue chips chinesas (.CSI300) subiram 0,6%.

As ações do China Evergrande Group (3333.HK) caíram até 23% na sessão da manhã, embora mais tarde tenham reduzido as perdas para 5% depois que o Tribunal Superior de Hong Kong adiou o pedido de liquidação do problemático promotor imobiliário.

O Nikkei do Japão (.N225) caiu 0,95% em meio a especulações de que o Banco do Japão pode ajustar sua política de controle da curva de rendimento (YCC) após a conclusão de sua reunião de política de dois dias na terça-feira.

Muitos analistas esperam que o banco central aumente a sua previsão de inflação para 2,0%, mas não têm a certeza se irá finalmente abandonar o YCC face à pressão do mercado sobre as obrigações.

“A incerteza contínua sobre as expectativas salariais, combinada com as pressões nos mercados obrigacionistas globais, poderá levar o Banco do Japão a errar por excesso de cautela, tornando a nossa visão de que o YCC será cancelado muito próximo”, disseram analistas do Barclays.

“O Banco do Japão ainda poderia optar por rever a política, mas de forma menos radical, talvez aumentando o limite máximo dos rendimentos das obrigações a 10 anos, como fez em Julho.”

Os rendimentos já estão nos níveis mais elevados desde 2013, em 0,89%, e o abandono total do YCC provavelmente pressionaria ainda mais os mercados globais, que já se recuperam de uma forte venda de títulos do Tesouro dos EUA.

Fed Está tudo feito?

O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos atingiu 4,8751% na segunda-feira, depois de subir 30 pontos base até agora neste mês e atingir uma alta de 16 anos de 5,021%.

O sentimento será testado ainda esta semana, quando o Tesouro anunciar seus planos de reembolso, com probabilidade de novos aumentos. A NatWest Markets espera empréstimos negociáveis ​​de US$ 885 bilhões no quarto trimestre e de US$ 700 bilhões no trimestre seguinte.

Um forte aumento nos custos de financiamento do mercado convenceu os analistas de que o Fed manterá a sua posição na reunião de política monetária desta semana, com os futuros sugerindo que há todas as chances de as taxas de juros permanecerem entre 5,25-5,5%.

O mercado também precificou 165 pontos base de flexibilização para 2024, começando em meados do ano.

“O Fed parece ter se unido em torno da visão de que o recente aperto nas condições financeiras devido ao aumento das taxas de juros de longo prazo tornou desnecessário outro aumento das taxas”, disseram analistas do Goldman Sachs, que estimaram que o aumento nos rendimentos foi equivalente a 100 bases. pontos. Pontos de aumento de taxa.

“A história do ano até agora é que a recuperação económica não impediu um maior reequilíbrio do mercado de trabalho e progressos na luta contra a inflação”, acrescentaram. “Esperamos que isso continue nos próximos meses.”

Espera-se que os números do emprego, previstos para sexta-feira, mostrem um forte aumento nas folhas de pagamento dos EUA, de 188.000, em Outubro, após grandes ganhos em Setembro, mas o crescimento anual dos rendimentos médios ainda abrandou de 4,2% para 4,0%.

Espera-se também que o Banco de Inglaterra permaneça num padrão de retenção esta semana, com os mercados a preverem uma probabilidade de cerca de 70% de o aperto terminar completamente.

Surpreendentemente, o aumento dos rendimentos dos EUA não ajudou a subida do dólar recentemente.

“Da mesma forma, as quedas nos mercados de ações globais e a incerteza contínua sobre o conflito entre o Hamas e Israel pouco fizeram para empurrar o dólar para cima face às moedas sensíveis ao risco”, escreveram numa nota os analistas da Capital Economics.

“Isto reforça a nossa sensação de que a avaliação relativamente optimista das perspectivas nos EUA tem sido agora largamente ignorada para o dólar.”

O dólar fechou em relação a uma cesta de moedas em 106,56, após saltar entre 105,350 e 106,890 na semana passada. O preço do iene estabilizou em 149,60, abaixo do pico da semana passada de 150,78.

O euro fechou em US$ 1,0563 e permaneceu quase inalterado durante o mês até agora.

Nos mercados de commodities, o preço do ouro fixou-se em US$ 1.998 por onça.

Os preços do petróleo caíram, uma vez que as preocupações com a procura superaram os riscos para o abastecimento do Médio Oriente, pelo menos por agora.

O Brent perdeu US$ 1, para US$ 89,45 o barril, enquanto o petróleo dos EUA caiu US$ 1,13, para US$ 84,41.

Wayne Cole relata. Editado por Jimmy Freed

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.