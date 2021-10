Greve da Kellogg: 1.400 trabalhadores de fábricas de grãos juntam-se a protestos

“Por mais de um ano durante a pandemia de COVID-19, os trabalhadores da Kellogg em todo o país trabalharam por muitas horas, dia após dia, produzindo cereais Kellogg prontos para comer para as famílias americanas”, disse Anthony Shelton. Presidente da Federação Internacional de Padarias, Confeitarias, Trabalhadores do Tabaco e Moinhos de Grãos.

“A resposta da Kellogg a esses funcionários leais e esforçados tem sido pedir a esses trabalhadores que renunciem a bons cuidados de saúde, benefícios de aposentadoria e pagamento de férias. A empresa continua a ameaçar enviar empregos adicionais para o México se os trabalhadores não aceitarem as propostas ultrajantes de exigem a remoção das proteções que os trabalhadores tinham décadas atrás ”, disse Shelton.

Em um comunicado, o porta-voz da Kellogg, Chris Bahner, disse que a empresa estava “decepcionada com a decisão do sindicato de fazer greve”.

Kellogg fornece remuneração e benefícios para os Estados Unidos [ready to eat cereal] “Nossos funcionários estão entre os melhores do setor”, disse Bahner. “Nossa oferta inclui aumentos de salários e benefícios para nossos funcionários, ao mesmo tempo que nos ajuda a enfrentar os desafios do negócio de grãos em constante mudança.”

A escassez de mão de obra disponível na maior parte deste ano, com recorde Empregos E muito mais Funcionários que pediram demissão , aumentaram os salários em toda a economia e fizeram com que mais empregadores estivessem dispostos a se comprometer com os sindicatos. Portanto, houve menos greves neste ano. O Departamento do Trabalho registrou nove greves de 1.000 ou mais trabalhadores até o final de agosto, em comparação com 17 no mesmo período em 2019, antes da pandemia.

A Kellogg tinha um total de 31.000 funcionários no início deste ano, de acordo com um dos registros da empresa, o que significa que menos de 5% de seus trabalhadores em todo o mundo estão na linha de piquete. A empresa lista fábricas na Califórnia, Geórgia e Kansas. Kentucky, Michigan, Ohio, Pensilvânia, Tennessee e Nova Jersey, além dos atingidos.

Apesar da preocupação do sindicato com a mudança da empresa de empregos americanos para o México, muitos de seus funcionários estrangeiros estão trabalhando para fornecer produtos para mercados internacionais. A empresa obteve 40% de suas vendas fora da América do Norte em 2020.

No primeiro semestre deste ano, a Kellogg informou que, excluindo ajustes de moeda e itens especiais, as vendas aumentaram 2% em relação ao ano anterior e os lucros caíram 3%.

As vendas gerais da empresa estão estáveis ​​há muito tempo, aumentando apenas 6% no período de cinco anos de 2016 a 2020.

Mas a Kellogg tem ficado para trás em relação à indústria de cereais mais ampla em suas vendas, especialmente recentemente. Durante os primeiros dias da epidemia, as pessoas correram para estocar cereais matinais, o que levou à escassez de algumas marcas. O aumento nas vendas de grãos teve uma grande reviravolta: em 2019, as vendas de grãos em toda a indústria caíram 0,6%, após uma queda de 1,4% em 2018, de acordo com dados da Nielsen. Em 2020, as vendas saltaram quase 9%.

Antes da pandemia, muitos consumidores ignoravam os cereais prontos para consumo que buscavam ingredientes frescos ou tomavam o café da manhã em trânsito. Mas as restrições destinadas a conter a disseminação do Covid-19 levaram mais pessoas a tomar o café da manhã em casa, estocando produtos familiares e estáveis ​​na prateleira.

Danielle Wiener Brunner, da CNN Business, contribuiu para este relatório.