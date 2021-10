Palantir Stock ganhou um impulso com um contrato para os militares. Ele diz que os ursos não são tão rápidos.

tamanho da fonte





Dê um mergulho simples na rua em Anunciado ontem Os militares dos EUA trabalham para modernizar a maneira como lidam com dados e análises.

Aqui está a situação: Em fevereiro de 2020, os militares anunciaram que Palantir (PLTR) e

BAE Systems



Favorito Eles foram selecionados como concorrentes por US $ 823 milhões para um programa de sete anos para modernizar e substituir componentes do “Sistema de Terra Comum Distribuído” do Exército. Seis empresas apresentaram inicialmente propostas para o programa.

Blantyre diz agora Ele foi escolhido para fornecer uma “base de textura para dados e análises” para o programa. Em um comunicado à imprensa divulgado na quarta-feira, o Exército dos Estados Unidos confirmou que havia “concedido um contrato de entrega competitivo” para o projeto em 30 de setembro.

O Exército disse que o programa é projetado para fornecer “capacidade analítica avançada, implantada em uma infraestrutura escalável, para apoiar comandantes, combatentes e inteligência do Exército.”

Em junho de 2020, BAE. Anunciado Ela recebeu um pedido inicial no âmbito do programa, às vezes referido como Capability Drop 2, mas a Palantir venceu a competição entre as duas empresas e será o único fornecedor daqui para frente.

“A BAE Systems está ciente da decisão do Exército de conceder o Common Ground Distribution System e a capacidade do Army Drop 2 a outro contratante”, disse a BAE em um comunicado. “Embora estejamos decepcionados com esta decisão, continuaremos a apoiar os militares dos EUA e seus requisitos de DCGS. Esperamos receber informações do governo e futuras aplicações de nossas capacidades analíticas avançadas.”

Palantir sempre foi uma ação polêmica, e este anúncio reforça esse ponto. Dois analistas com posições pessimistas em relação às ações emitiram notas na quarta-feira que levantam questões sobre o projeto especificamente, e a força dos negócios defensivos de Palantir em geral.

Tyler Radke, analista do Citi, observa que o contrato é estruturado como um contrato de “entrega não especificada, quantidade indefinida”, que ele diz ser “difícil de quantificar”, e ressalta que o valor total do negócio provavelmente inclui compras de hardware, sensores e periféricos que irão para outros vendedores. Ele também acredita que o contrato já está refletido nas diretrizes.

Enquanto isso, Radke escreveu que seu rastreamento dos contratos federais de Blantyre indica “atividade de assinatura muito leve” no trimestre de setembro. Radke escreveu que venderia as ações no Army Contracts News, “porque não esperamos que o contrato afete significativamente as estimativas futuras”. Radke mantém uma classificação de venda e uma meta de preço de US $ 18 por ação.

Da mesma forma, o analista da William Blair Kamil Mielczarek reiterou sua avaliação de baixo desempenho das ações da Palantir, enfatizando que o movimento de superávit de 10% das ações na terça-feira foi uma reação exagerada. Por um lado, observa ele, o orçamento da Casa Branca solicitou apenas US $ 92,6 milhões para o programa do governo para o ano fiscal de 2022, ante US $ 198 milhões no ano fiscal de 2021, com apenas cerca de US $ 22 milhões reservados para software.

Enquanto isso, como Radke, Melcharic acha que os negócios do governo de Palantir foram leves no terceiro trimestre. Ele escreve: “Embora Palantir tenha ganhado muitas prorrogações, não fechamos nenhum contrato para novos trabalhos.”

As ações da Blantyre fecharam a quarta-feira a US $ 23,58, alta de 1,6 por cento.

Escreva para Eric J. Savitz em eric.savitz@barrons.com