Grécia x Portugal Golden Visa

Alguns países europeus oferecem regime de residência por investimento. O Golden Visa de Portugal e o Golden Visa da Grécia estão entre as opções mais populares.

O Golden Visa de Portugal oferece uma variedade de opções de investimento. Outra alternativa atraente é o Golden Visa da Grécia, que oferece aos investidores e às suas famílias um caminho de baixo custo para a residência permanente na UE. Cidadãos de países terceiros podem candidatar-se a programas na Grécia e em Portugal.

Vamos dar uma olhada mais de perto na comparação dos dois vistos gold e o que eles oferecem.

Benefícios do Golden Visa Grécia x Portugal

Se você está procurando uma maneira de experimentar os benefícios de viver na Europa, você pode considerar os programas Golden Visa para Grécia ou Portugal.

Beneficiar Portugal Grécia Viagem sem visto Sim, dentro da Europa Sim, viagem sem visto com autorização de residência para a Grécia Elegibilidade para cidadania Sim, dentro de cinco anos Sim, pelo menos sete anos Residência necessária Em média sete dias por ano Não. Se procura cidadania ou residência permanente como investidor, deve residir na Grécia durante pelo menos 183 dias por ano. Reagrupamento familiar Sim, o uso simultâneo é possível Sim, você pode adicionar sua família Responsabilidade Fiscal Se passa mais de 183 dias por ano em Portugal Se você mora na Grécia há pelo menos 183 dias Educação Acesso à educação pública Acesso a educação de alta qualidade, educação gratuita.

Opções de investimento nos esquemas Golden Visa Grécia vs Portugal

Os programas Portugal Golden Visa ou Grécia Golden Visa oferecem várias opções de investimento que podem qualificá-lo para um visto de longo prazo e, eventualmente, um passaporte.

Ambos os programas exigem que você mantenha seu investimento e visite periodicamente o país para renovar seu visto a cada cinco anos.

Tipo de investimento Grécia Portugal Estado Um mínimo de 250.000€ para comprar um imóvel na Grécia.

Um mínimo de 500.000€ para aquisição de imóveis em municípios. Não está mais disponível para sempre Desenvolvimento de negócios Não disponível 500.000€ + 5 empregos ou 350.000€ + 8 empregos Títulos do Governo € 400.000 em títulos do governo grego Não disponível Assinatura financeira Não disponível 500.000€ doação Não disponível 250.000€ ou 500.000€ Ações e títulos 400.000€ em ações ou obrigações de empresas de investimento imobiliário, fundos de risco ou private equity na Grécia Não disponível

Outras opções de investimento para o Golden Visa da Grécia

O investimento mínimo em títulos do governo grego é de 400.000 euros.

Ações ou obrigações de empresas de investimento imobiliário na Grécia

Ações e obrigações de fundos de risco e empresas de capital privado com sede na Grécia.

Comparação dos requisitos do Golden Visa entre Grécia e Portugal

O programa concede direitos de cidadania e residência a investidores estrangeiros que reúnam determinadas condições para titulares do Portugal Golden Visa. Uma das principais vantagens deste esquema é a baixa exigência residencial. Você só precisa passar em média sete dias por ano em Portugal para manter o status do seu visto. O visto inicial é válido por dois anos e você deve permanecer pelo menos quatorze dias nesse período. O mesmo se aplica às renovações subsequentes, cada uma delas válida por dois anos.

Para ser elegível para o Portugal Golden Visa, você deve fazer e manter um investimento qualificado por pelo menos cinco anos. Você pode escolher entre diversas opções como imóveis, fundos de investimento ou doações. Você também deve fornecer a documentação adequada para comprovar sua identidade, seu investimento, seguro saúde, antecedentes criminais e conformidade fiscal e previdenciária. Todos os documentos deverão ser legalizados e traduzidos para o português. Você também terá que pagar as taxas associadas, que incluem taxas de processamento, taxas de inscrição inicial e de renovação e honorários advocatícios. Essas taxas variam dependendo do tipo e valor do seu investimento.

obrigatório Portugal Grécia Opções de investimento Criação de empregos, doação, negócios, pesquisa Investimento imobiliário, outras opções de investimento (investimento mínimo de 400.000€) idade 18 anos ou mais 18 anos ou mais Registro criminal Limpar Limpar Seguro médico obrigatório obrigatório Meios financeiros O suficiente para sustentar você e sua família O suficiente para cobrir suas despesas de vida na Grécia caráter locativo é legal é legal doenças Não Não Processo de aplicação Inscrição Online, Coleta de Dados Biométricos, Aprovação, Emissão, Renovação Solicite um visto nacional, entre na Grécia e finalize o seu investimento, reúna os documentos necessários, apresente os documentos às autoridades locais e obtenha a sua autorização de residência. Elegibilidade para cidadania Após cinco anos de residência Após sete anos de residência

Taxa de inscrição do Golden Visa Grécia vs Portugal

Tipo de pagamento Grécia Portugal Taxa de inscrição 2.000€ por requerente principal e 500€ por membro da família 532,70€ para requerente principal e 83,10€ para familiar Taxa de autorização de residência 16€ por candidato 5.147,80€ por candidato Taxas legais Varia de acordo com o advogado, mas normalmente cerca de 5.000€ Varia de acordo com o advogado, mas normalmente cerca de 10.000€ Taxa de tradução Varia de acordo com o idioma e o número de documentos, mas normalmente cerca de 100€ por documento Varia de acordo com o idioma e o número de documentos, mas normalmente cerca de 100€ por documento Taxa de imposto Varia de acordo com o tipo e valor do investimento, mas normalmente cerca de 3% para imóveis Varia de acordo com o tipo e valor do investimento, mas normalmente 6,5% para imóveis Outras despesas administrativas Varia de acordo com o tipo e valor do investimento, mas normalmente cerca de 1.000€ para imóveis Varia de acordo com o tipo e valor do investimento, mas normalmente cerca de 2.000€ para imóveis

Período de validade do Golden Visa Grécia vs Portugal

Tempo de validade Grécia Portugal Visto inicial Um ano Quatro meses Primeira atualização por dois anos Um ano Segunda atualização por dois anos por dois anos Residência de longa duração Depois de cinco anos Depois de cinco anos Cidadania Depois de sete anos Depois de cinco anos

Conclusão

O Golden Visa da Grécia e o Golden Visa de Portugal são duas iniciativas atraentes que oferecem benefícios de cidadania e residência na Europa a investidores internacionais.

Ambos os esquemas oferecem oportunidades de investimento, incluindo imóveis, títulos governamentais e doações para atender a diferentes preferências e orçamentos. No entanto, têm vários padrões e obrigações que os investidores devem conhecer e cumprir.

Como os esquemas têm vantagens e desvantagens, como investidor, tente considerar os seus objetivos pessoais e financeiros.

perguntas frequentes

Posso obter um passaporte da UE solicitando o esquema Golden Visa para Grécia ou Portugal?

Sim, ambos os programas oferecem um caminho para a cidadania da UE após um determinado período de tempo. No entanto, o programa Portugal Golden Visa tem um processo mais simples e rápido, pois exige apenas uma estadia média de sete dias por ano em Portugal e permite solicitar a cidadania após cinco anos. O programa Golden Visa da Grécia exige que você mantenha sua residência por sete anos antes de solicitar a cidadania, e você deve passar em um teste de língua grega e provar seus vínculos com o país.

Estilo de vida em Portugal vs Grécia: Onde viver?

Tanto Portugal como a Grécia têm climas lindos, praias lindas, cultura descontraída e baixo custo de vida. No entanto, também existem algumas diferenças que podem agradar a diferentes preferências. Portugal tem uma paisagem muito diversificada, com montanhas, florestas e vinhas, bem como a vibrante e cosmopolita capital de Lisboa. A Grécia tem uma história e cultura muito antiga e rica, com monumentos, museus e ilhas incríveis. Portugal tem melhores infraestruturas, serviços públicos e segurança, enquanto a Grécia tem um ambiente mais descontraído e informal.

Como estão os cuidados de saúde na Grécia vs. Portugal?

Tanto Portugal como a Grécia têm sistemas de saúde públicos e privados que prestam serviços de qualidade e acessíveis aos residentes. Portugal tem um regime fiscal muito favorável para investidores estrangeiros e reformados, com uma taxa de imposto de 20% sobre o rendimento pessoal e um regime fiscal especial para residentes não habituais.

O que é mais rápido: Golden Visa Grécia ou Golden Visa Portugal?

O programa Golden Visa da Grécia tem um tempo de processamento mais rápido do que o programa Golden Visa de Portugal, uma vez que pode demorar dois meses para obter uma autorização de residência, em comparação com quatro a seis meses em Portugal. No entanto, o programa Portugal Golden Visa tem um caminho mais rápido para a cidadania porque exige apenas uma residência de cinco anos e um requisito de estadia mínima, em comparação com sete anos e um possível teste de língua na Grécia.

Quem é elegível para solicitar o Golden Visa para Grécia e Portugal?

Ambos os programas estão abertos a cidadãos de países terceiros que façam investimentos qualificados nos seus respetivos países. O investimento mínimo depende do tipo e localização do investimento, mas geralmente, o programa Grécia Golden Visa tem um limite inferior ao programa Portugal Golden Visa.

Quais são as semelhanças entre o Golden Visa de Portugal e da Grécia?