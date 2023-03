Gordon E. Moore, co-fundador da Intel por trás da Lei de Moore, morre aos 94 anos

No entanto, ele viu o futuro. Em 1963, enquanto trabalhava na Fairchild como Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, o Sr. Moore contribuiu com um capítulo para um livro que descrevia, sem previsão numérica explícita, o que se tornaria o precursor de sua lei homônima. Dois anos depois, ele publicou um artigo na Electronics, uma revista especializada com o título “Cramming More Components Into Integrated Circuits”.

“O artigo apresentou o mesmo argumento do capítulo do livro, com a adição dessa clara previsão numérica”, disse David Brock, coautor de Moore’s Law: The Life of Gordon Moore, a Quiet Revolutionary in Silicon Valley (2015).

O Sr. Brock disse: Há pouca evidência de que muitas pessoas leram o artigo quando ele foi publicado.

“Ele continuou falando com esses diagramas e plotagens, e as pessoas começaram a usar seus slides e reproduzir seus diagramas”, disse Brock. Então as pessoas viram esse fenômeno acontecer. Os microchips de silício estão se tornando mais complexos e seu custo caiu”.

Na década de 1960, quando Moore estava começando no ramo de eletrônicos, um único transistor de silício era vendido por US$ 150. Mais tarde, US$ 10 comprarão mais de 100 milhões de transistores. O Sr. Moore escreveu uma vez que se os carros avançassem tão rápido quanto os computadores, “eles percorreriam 100.000 milhas por galão e seria mais barato comprar um Rolls-Royce do que estacioná-lo. (Os carros também teriam meia polegada de comprimento. )”