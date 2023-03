A fuga de depósitos de pequenos bancos para JPM, WFC e C diminuiu

A sede do First Republic Bank é vista em 16 de março de 2023 em San Francisco, Califórnia, Estados Unidos.

A CNBC soube que a onda de depósitos passando de pequenos bancos para grandes instituições, incluindo JPMorgan Chase e Wells Fargo, em meio a preocupações com a estabilidade dos credores regionais, diminuiu consideravelmente nos últimos dias.

A incerteza criada pelo colapso do banco do Vale do Silício no início deste mês provocou saídas de capital e derrubou os preços das ações em pares como First Republic e PacWest.

Uma situação que desestabilizou os mercados globalmente e forçou os reguladores dos EUA intervir Para proteger os clientes bancários, a alta começou por volta de 16 de março, segundo pessoas familiarizadas com os fluxos em instituições seniores. Foi quando 11 dos maiores bancos dos Estados Unidos se uniram para despejar US$ 30 bilhões no First Republic, basicamente devolvendo alguns dos depósitos que haviam adquirido recentemente.

“As pessoas que entraram em pânico saíram imediatamente”, disse a pessoa. “Se você ainda não se decidiu, provavelmente vai ficar onde está.”

Esse desenvolvimento dá aos reguladores e banqueiros um espaço para respirar para lidar com as tensões no sistema financeiro dos EUA que surgiram após o colapso do SVB, o banco preferido dos investidores de capital de risco e suas empresas. Sua implosão ocorreu a uma velocidade vertiginosa neste mês, turbinada pelas mídias sociais e pela facilidade do banco online, em um evento que provavelmente afetará o mundo financeiro nos próximos anos.

Poucos dias depois de seu confisco em 10 de março, o Signature Bank, outro banco especializado, foi fechado e os reguladores aproveitaram os poderes de emergência para oferecer suporte a todos os clientes de ambos os bancos. As ondas do evento atingiram todo o mundo e, uma semana depois, os reguladores suíços forçaram uma fusão entre o UBS e o Credit Suisse, há muito rumores, para ajudar a aumentar a confiança nos bancos europeus.