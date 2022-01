Google já pode estar fazendo outro Chromecast com Google TV

O Google tende a lançar novos modelos Chromecast apenas frugalmente (você ainda pode comprar uma unidade 1080p de um ano de uso hoje), mas eles podem ser mais poderosos com Modelo de TV do Google. 9to5Google Recursos Ele afirma que a empresa já está desenvolvendo um novo Chromecast usando o Google TV. Documentação e espionagem teriam revelado o codinome “Bureal”. 9 para 5 Entendo que a central de mídia do Android TV será lançada no final de 2022.

O suposto vazamento não menciona as especificações, embora possa ser necessário um poder de processamento mais recente com suporte de vídeo mais amplo. XDA e outros ele ouviu A Android TV exigirá suporte ao formato de vídeo AV1 após 31 de março, o que está visivelmente ausente no Chromecast atual com Google TV. A empresa também pode aproveitar para tratar de reclamações comuns, como armazenamento medíocre.

Desde que o vazamento seja preciso, a questão é se este é ou não um substituto direto para o seu Chromecast atual. Dado que o Chromecast atual já suporta 4K HDR, uma alternativa parece provável. Obviamente, quaisquer alterações seriam substanciais o suficiente para garantir um novo alias interno – o Google geralmente não distribui nomes de revisão menores.