Pokemon Legends: tamanho do arquivo Arceus revelado para switch de pré-carregamento

É difícil de acreditar, mas agora estamos a poucos dias do lançamento Pokémon Legends: Arceus – O novo Pokémon que deve agitar os treinadores de fórmula atuais tornou-se muito familiar ao longo dos anos.

À medida que nos aproximamos do lançamento do último lançamento em 28 de janeiro, aprendemos coisas novas sobre ele todos os dias. A notícia que está circulando no momento é que o pré-carregamento já está ativo.

Além disso, parece que temos um tamanho de arquivo de . De acordo com Serebii.net, o pré-carregamento é 6 GB (tamanho mais próximo do BDSP). Tenha em mente que isso não afeta a probabilidade de atualização do patch em um dia. Datamines do início desta semana Observe isso também E 6 GB incluídos na Nintendo site japonês, muito.

[Pokémon Legends: Arceus] O jogo vazou para a Internet. O tamanho do arquivo é de 6 GB.

– Funcionamento dedicado do mecanismo Game Freak, provavelmente o mesmo que SWSH/LGPE.

– O primeiro jogo da Nintendo a usar NPLN, o novo sistema de servidor visto pela primeira vez em Monster Hunter Rise. (Pia ainda é usado para conexões P2P.) – OatmealDome (OatmealDome) 19 de janeiro de 2022

Se você baixar uma cópia digital do jogo na Switch eShop antes de março, receberá um código para 30 Heavy Balls. Você pode ler mais sobre isso em Nossa postagem anterior.

Você vai pré-carregar Pokémon Legends: Arceus antes de seu lançamento? Deixe um comentário abaixo.