Pokémon Legends: Arceus já está online e ainda não foi lançado

Pokémon Legends: Arceus Já foi vazado e documentado esta semana, e agora parece completo As fases do jogo são transmitidas no Twitch e enviadas para o YouTube.

Conforme apontado pelo My Nintendo News, esses canais provavelmente rodarão versões ROM via emulação depois que alguns treinadores conseguiram obter cópias físicas antecipadamente e despejar arquivos de jogos online.

“Parece que algumas pessoas que receberam o jogo no início fizeram o upload do jogo para sites de ROM ilegais, o que significa que Pokemon Legends: Arceus agora pode ser jogado através de um emulador. Alguns dos que baixaram a ROM estavam transmitindo o jogo ao vivo em Twitch e enquanto estou escrevendo, há pessoas que estão jogando online e transmitindo o jogo completo para um pequeno número de espectadores.”

Demos uma olhada em nós mesmos e podemos confirmar que tudo isso é verdade. Em uma sessão no Twitch, o treinador tinha um pool completo de Pokémon por volta do nível 50. Esses indivíduos trabalham no jogo e é provável que isso seja feito com eles antes que a nova entrada seja lançada oficialmente.

Aqui está uma captura de tela de um dos muitos fluxos que encontramos no Twitch (nós o travamos por precaução). A maioria desses canais tem um pequeno número de seguidores e mostram o jogo para um pequeno número de espectadores:

No YouTube, também encontramos muitas reproduções – um vídeo já acumulou quase 90.000 visualizações – levando os espectadores à primeira seção do jogo. Há mais informações e capturas de tela do jogo aparecendo em plataformas como Reddit e Twitter.

Infelizmente, esta não é a primeira coisa que vimos de algo assim – um arquivo A mesma coisa aconteceu em novembro passado para mim Pokémon Diamond e Pearl Remakes.