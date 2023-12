Google atualiza Bard Chatbot com IA ‘Gemini’ enquanto persegue ChatGPT

“Estamos muito satisfeitos com o desempenho do Gemini”, disse o Dr. Hassabis.

Quando a OpenAI impressionou o mundo com seu chatbot ChatGPT com tecnologia de IA no final do ano passado, o Google ficou surpreso. A gigante da tecnologia passou anos desenvolvendo tecnologia semelhante, mas, como outros gigantes da tecnologia – principalmente a Meta – tem sido relutante em lançar tecnologia que possa gerar informações tendenciosas, falsas ou tóxicas.

Em março, o Google lançou seu chatbot, Bard, para avaliações médias. Um mês depois, a empresa anunciou que fundiu seus dois laboratórios de inteligência artificial – Google Brain e DeepMind – reunindo mais de 2.000 pesquisadores e engenheiros. E em maio, na inovadora conferência Google I/O, anunciou que o novo laboratório DeepMind do Google havia começado a desenvolver o Gemini.

Depois de fundar o Brain Lab em 2011, o Google adquiriu a DeepMind em 2014, pagando US$ 650 milhões pela startup de IA de Londres. A DeepMind operou em grande parte de forma independente do Brain Lab e do resto do Google por uma década, e até tentou sair da empresa em 2017. Mas enquanto o Google lutava para alcançar o OpenAI, Pichai fundiu os dois laboratórios sob o comando do Dr. neurocientista que foi cofundador da DeepMind.

O Google divulgou resultados de benchmark afirmando que a versão mais poderosa do Gemini superou a mais recente tecnologia OpenAI, GPT-4, em diversas áreas importantes. Pichai disse que é melhor na geração de códigos de computador do que as técnicas anteriores do Google e pode resumir artigos de notícias e outros documentos de texto com mais precisão.