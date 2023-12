Os carregadores Qi2 da Anker suportam carregamento sem fio de 15 W no iPhone 13, 14 e 15

A Apple não respondeu a um pedido de comentário, mas este suporte provavelmente se estenderá a todos os carregadores Qi2. O único problema remanescente é que, embora empresas como Anker, Belkin e Mophie tenham anunciado dispositivos compatíveis com Qi2 há alguns meses, ainda não existem produtos certificados disponíveis para compra.

Carregadores de terceiros que funcionam com iPhones na mesma taxa que a tecnologia MagSafe são como esperávamos que as coisas funcionassem, considerando que o perfil de energia magnética da especificação Qi2 atualizada traz ímãs e autenticação fornecidos pela Apple. Isso permitirá carregadores sem fio rápidos que você pode usar com iPhones e, eventualmente, com dispositivos Android compatíveis. No entanto, temos perguntado sobre isso há meses e, além de uma declaração da Belkin sobre o iPhone 15, não conseguimos obter uma palavra definitiva de uma forma ou de outra sobre o iPhone suportar taxas máximas de carregamento.

A porta-voz da Anker, Mary Woodbury, confirmou em um e-mail para A beira Que, ao contrário dos produtos Qi mais antigos, que eram limitados ao carregamento de meia velocidade de 7,5 watts com iPhones, os novos produtos MagGo podem suportar carregamento de 15 watts, que é a mesma taxa máxima que você obtém com equipamentos MagSafe da marca Apple. Também não há informações sobre suporte para a série iPhone 12 (ou iPhone 13 mini, que atinge o máximo de 12 W mesmo quando emparelhado com carregadores MagSafe), que deve ter hardware compatível, mas pode exigir suas próprias atualizações de software.

A Apple lançou o iOS 17.2 release candidate na tarde de terça-feira com uma nota de que adicionou compatibilidade Qi2 para o iPhone 13 e 14 (o iPhone 15 listou suporte para Qi2 no lançamento) sem entrar em detalhes sobre a rapidez com que carregará com dispositivos não recarregáveis. – Dispositivos MagSafe. READ Apple Silicon Macs agora suportam Unreal Engine 5 nativamente

Quando os novos produtos MagGo foram anunciados no final de agosto, Anker não listou números de modelos, preços ou datas de lançamento, mas disse que poderíamos esperar um novo banco de energia portátil com suporte e novos designs de estações de carregamento sem fio para carregar seu iPhone. AirPods e Apple Watch Tudo em um, um carregador simples de 15 W e uma estação de carregamento magnético esférico de 67 W para seu desktop com tomada 8 em 1.

Esperaremos por mais detalhes para ver se algum deles chegará à janela de lançamento esperada para o final de 2023 e estamos de olho no banco de dados de produtos Qi do Wireless Power Consortium para obter quaisquer certificações.

