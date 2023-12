A série DYU D3 ganhou o prêmio EBRUN Global Good Thing 2023

Criada pela ebran, Indiegogo e Google, a EBRUN é a plataforma líder para encontrar e elogiar ótimos produtos em todo o mundo. A seleção é dedicada a produtos que não apenas atendem, mas superam as expectativas dos consumidores globais, que não apenas representam a profunda satisfação do usuário, mas também exemplificam a inovação internacional e a excelência em qualidade, demonstrando as mais altas conquistas em inovação transcultural e transfronteiriça.

Após um rigoroso processo de seleção e uma exploração aprofundada da inovação, a segunda edição do EBRUN Global Good Things Awards selecionou cuidadosamente 46 obras de destaque que representam não apenas a vanguarda do mercado, mas também o culminar do artesanato e da criatividade. Entre os muitos produtos inovadores notáveis, a e-bike DYU tornou-se referência pela sua experiência de usuário incomparável, design revolucionário e visão profunda das futuras tendências tecnológicas. Ela não representa apenas o novo patamar da bicicleta elétrica, mas também o líder do futuro conceito de viagens urbanas.

Em 30 de novembro de 2023, o fundador da DYU, Leven, foi convidado a participar da “Cerimônia de premiação EBRUN Global Good” realizada pela ebran, e o produto de entrada da série D3F da DYU ganhou o EBRUN Global Good Awards 2023.

DYU D3F ganhou o prêmio EMBRUN Global Good Thing

Os produtos DYU ganharam o “EBRUN Silver Award for Global Good” pela força de sua marca reconhecida pelo mercado, e o cofundador da ebran entregou o prêmio à DYU.

A série DYU D3F foi reconhecida pelo júri global de coisas boas também é merecida, a série DYU classic D com seu design elegante, características pequenas e fáceis de usar pelos usuários em casa e no exterior amam, exportadas com sucesso para mais de 60 países, colhem o global farinha de peixe mais de 1 milhão, em um caso de benchmarking de produtos nacionais para ir para o mar e marca Top.

O fundador da DYU, Leven, participa da mesa redonda

Nesta fascinante mesa redonda, Leven, fundador da DYU, foi convidado a participar num seminário de alto nível sobre a transformação do comércio eletrónico transfronteiriço em operações multinacionais. Esta não é apenas uma reunião de negócios, mas também uma troca de ideias. Leven trabalhou com o cofundador da Rest e o fundador da timemore para explorar o potencial de crescimento da estratégia de localização de mercado global e para encontrar o equilíbrio perfeito entre globalização e localização.

Nesta conversa aprofundada, estes líderes da indústria não só partilham os seus sucessos e desafios, mas também discutem como tecnologias inovadoras e conhecimentos de mercado únicos podem ser usados para impulsionar a evolução dos modelos de negócio para se adaptarem a um ambiente de mercado global em rápida mudança. As suas discussões não se limitaram às estratégias empresariais existentes, mas incluíram previsões de tendências futuras e exploração de mercados emergentes, com o objectivo de identificar e capitalizar os elementos-chave que proporcionarão crescimento sustentado e vantagem competitiva.

A conferência é vista como um marco, marcando um novo nível de compreensão entre os empreendedores multinacionais de comércio eletrônico sobre o cenário empresarial global. Neste ambiente de discussão diversificado e dinâmico, líderes empresariais de diferentes origens reuniram-se para definir um novo paradigma empresarial e estabelecer uma nova referência para o desenvolvimento futuro da indústria global do comércio eletrónico.

Nos seus sete anos de desenvolvimento, a DYU não só alcançou grande sucesso no campo das bicicletas elétricas, mas também se tornou um excelente representante da indústria global de transporte elétrico. Seu sucesso decorre de seu duplo foco em design e tecnologia, bem como de sua implementação contínua de estratégias de localização de precisão no mercado global. Este modelo único tornou os produtos da DYU amplamente reconhecidos e amados em todo o mundo, e as suas remessas continuaram a aumentar, consolidando a sua posição de liderança na indústria.

Em 2020, a empresa holandesa DYU, com um impressionante volume de vendas de 150.000 unidades, tornou-se um fabricante de bicicletas elétricas particularmente notável no mercado global. Esta conquista não é apenas um reconhecimento do excelente desempenho e design requintado dos seus produtos, mas também uma demonstração clara da sua forte influência e competitividade no cenário internacional. Como empresa holandesa, o sucesso da DYU é um sinal do apelo global da sua inovação tecnológica e estratégia de marketing, demonstrando a posição de liderança da produção holandesa na área dos veículos eléctricos. Ainda mais notável é que, em 2022, as remessas da DYU atingiram um pico histórico de 500.000 unidades, uma conquista que não só destaca a visão aguçada da DYU sobre as tendências da indústria, mas também reflete o amplo apelo e influência da sua marca em escala global.

Estas conquistas da DYU não são apenas uma vitória comercial, mas também um enorme impulso para o desenvolvimento da indústria global de bicicletas eléctricas. Não só obteve conquistas notáveis no campo da inovação tecnológica e do design, mas também demonstrou a sua excelente sabedoria e visão empresarial no layout estratégico e na construção da marca do mercado global. A história da DYU tornou-se um modelo para o desenvolvimento da indústria de bicicletas elétricas, mostrando como a inovação tecnológica e as estratégias de marketing podem impulsionar uma marca à liderança global.

O layout de localização internacional da DYU inclui canais de varejo on-line, como o site oficial da marca e a Amazon, e canais off-line se estabeleceram em muitos supermercados off-line, incluindo Walmart, Costco, Sam, Carrefour e Auchan na França, e loja de departamentos Maier na Austrália. Nos Países Baixos, Itália, Polónia, França e outros países europeus, existem também redes de concessionários relativamente dispersas.

A DYU, pioneira em bicicletas eléctricas dos Países Baixos, está a lançar uma estratégia de marketing profundamente localizada no mercado global. A empresa não só trabalha com os principais líderes de opinião de todas as regiões em marketing de conteúdo, mas também organiza regularmente passeios comunitários centrados em clubes de bicicleta para aumentar o envolvimento da marca com os consumidores. Além disso, a DYU estabeleceu equipas locais profissionais em mercados-chave como os Estados Unidos, a Europa e o Reino Unido, concentrando-se no fornecimento de serviços personalizados, suporte pós-venda eficiente e estratégias de marketing direcionadas. Sendo uma empresa inovadora com raízes holandesas, a DYU está a utilizar estas iniciativas de diversificação para expandir continuamente a influência da sua marca e presença no mercado a nível internacional.

A série DYU D3F ganhou o prestigiado EBRUN Global Good Things Award 2023, que não é apenas um alto reconhecimento da força superior da marca DYU, mas também representa suas brilhantes conquistas no mercado global. Mais significativamente, esta honra não é apenas um marco importante no desenvolvimento da marca DYU, mas também um passo sólido em direcção à liderança da indústria.

“Viciado em TV certificado. Ninja zumbi irritantemente humilde. Defensor do café. Especialista em web. Solucionador de problemas.”