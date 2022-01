Filme de Uncharted recebe trailer final de pré-lançamento quando Legacy of Thieves Collection chega

Sony lançou o último Desconhecido trailer do filme antes da chegada do filme no próximo mês.

Em vez de seguir o enredo dos jogos, o filme conta uma história prequela com Nathan Drake (Tom Holland) como um jovem caçador de tesouros que aprende com seu mentor Victor Sullivan (Mark Wahlberg).

Após um atraso de seis meses, o filme Uncharted está programado para chegar aos cinemas do Reino Unido em 11 de fevereiro e aos cinemas dos EUA uma semana depois. Aqui está o trailer final de pré-lançamento:

Uncharted – Trailer final – Exclusivamente nos cinemas em 11 de fevereiro

Coleção Uncharted: Legacy of Thieves foi lançado para PS5 hoje e está chegando computador ainda este ano. Com preço de $ 49,99 / £ 44,99 / € 49,99, contém remasterizações de Uncharted 4: A Thief’s End e sua expansão autônoma The Lost Legacy.

Os proprietários de Uncharted 4, Uncharted: The Lost Legacy ou o pacote digital contendo os dois jogos poderão atualizar para o lançamento do PS5 por US $ 10 / £ 10 / € 10 no lançamento e transportar seus dados salvos e troféus.

Até 3 de fevereiro, jogadores no Reino Unido, EUA, Austrália e Nova Zelândia que comprarem ou atualizarem para Uncharted: Legacy of Thieves Collection via PlayStation Store receberá um código de voucher para um ingresso padrão para ver o filme Uncharted nos cinemas participantes.

VGCs Revisão da coleção Uncharted: Legacy of Thieves disse “Cachorro Malandroprimeira saída do PlayStation 5 é incrivelmente forte e só nos deixa ainda mais empolgados com o que vem a seguir e o que será capaz de fazer com essa tecnologia.”

Antes do lançamento da coleção, o diretor criativo de Lost Legacy Shaun Escayg disse Naughty Dog não descarta fazer mais jogos de Uncharted.