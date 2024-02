OpenAI é avaliada em US$ 80 bilhões após o acordo, informou o New York Times

(Reuters) – A OpenAI, apoiada pela Microsoft, concluiu um acordo que avalia a empresa de inteligência artificial em US$ 80 bilhões ou mais, informou o New York Times nesta sexta-feira, citando pessoas familiarizadas com o acordo.

O relatório disse que a empresa venderá as ações existentes em uma chamada oferta pública liderada pela empresa de risco Thrive Capital.

O relatório acrescentou que, segundo o acordo, os funcionários poderão sacar as suas ações na empresa, em vez de uma rodada de financiamento tradicional que arrecadaria dinheiro para a empresa.

A OpenAI não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da Reuters.

Concordou com um acordo semelhante no início do ano passado. As empresas de capital de risco Thrive Capital, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz e K2 Global concordaram em comprar ações da OpenAI em uma oferta pública, avaliando a empresa em cerca de US$ 29 bilhões, disse o relatório.

O lançamento do ChatGPT pela OpenAI no final de 2022 criou um burburinho em torno da IA, levando as empresas a explorar maneiras de aproveitar o poder da tecnologia.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, está supostamente em negociações para arrecadar dinheiro para um projeto de chip, enquanto busca aumentar a capacidade mundial de construção de chips para impulsionar novas ferramentas relacionadas à IA.

(Reportagem de Zaheer Kashwala em Bengaluru; edição de Shinjini Ganguly)