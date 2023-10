CEO do Google aponta a importância de ser o mecanismo de busca padrão na experiência americana

O CEO do Google, Sundar Pichai, reage durante uma reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e altos funcionários e CEOs de empresas americanas e indianas na Sala Leste da Casa Branca em Washington, EUA, 23 de junho de 2023. REUTERS/Evelyn Hochstein/Arquivo de foto Obtenção de direitos de licenciamento

WASHINGTON (Reuters) – O CEO do Google, Sundar Pichai, reconheceu nesta segunda-feira a importância de ser o mecanismo de busca padrão para manter os usuários grudados nos produtos da empresa – um ponto-chave na batalha antitruste que ocorre uma vez a cada geração com o Google Inc. O governo dos EUA concentrou-se nos bilhões de dólares pagos pelo Google para serem a opção padrão em laptops e smartphones.

Pichai, que foi intimado pelo Google, testemunhou em um julgamento que determinará se o Google agiu ilegalmente para manter seu domínio nas buscas online e em partes da publicidade em buscas. Se o governo vencer, a empresa poderá ser forçada a desfazer algumas das práticas empresariais que a ajudaram a permanecer no topo.

Em seu depoimento na manhã de segunda-feira, Pichai analisou casos em que o Google pressionou a Apple, operadoras de telefonia móvel e fabricantes de smartphones que usam o sistema operacional Android do Google para torná-lo o sistema padrão para seus dispositivos em troca de bilhões de dólares.

“Pagamos pela inadimplência. Isso mesmo. Pagamos pela exclusividade do pré-carregamento dispositivo por dispositivo”, disse Pichai em resposta ao questionamento do Departamento de Justiça.

Um advogado do Departamento de Justiça perguntou a Pichai sobre uma discussão de 2007 entre executivos do Google, incluindo Pichai antes de se tornar CEO, sobre o pedido da Apple para permitir que os usuários escolhessem seu mecanismo de busca em uma nova versão do navegador Safari.

Um documento da época observou que 75% das pessoas não alteram seus padrões e observou que “os padrões têm um forte impacto”.

Na segunda-feira, Pichai também fez diversas críticas à tecnologia do navegador rival da Microsoft, fabricante do Internet Explorer.

Antes de o Google lançar seu navegador Chrome, que competia com o produto da Microsoft, Pichai disse: “O mercado de navegadores naquela época estava um tanto estagnado.

“Eles (Microsoft) não estavam entusiasmados com a melhoria do navegador”, acrescentou, descrevendo o Chrome como uma “melhoria muito grande” quando foi lançado em 2008.

A influência nas pesquisas faz do Google um participante forte no lucrativo mercado publicitário, sua maior fonte de receita.

O Google também afirmou que se as pessoas não estiverem satisfeitas com seus mecanismos de pesquisa padrão, elas podem mudar para outro provedor de pesquisa, e o fazem. Argumentou também que os acordos de partilha de receitas eram legais e que tinha investido pesadamente para manter competitivo o seu negócio de pesquisa e publicidade.

(Reportagem de Diane Bartz e Chris Sanders; Preparação de Muhammad para o Boletim Árabe) Edição de Marguerita Choy e Jonathan Oatis

