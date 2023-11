Giannis Antetokounmpo foi expulso no terceiro quarto contra o Pistons após uma enterrada

Uma olhada nos novos uniformes “City Edition” do Milwaukee Bucks. O Milwaukee Bucks se inspirou no Deer District para seus mais novos uniformes “City Edition”, que estreou em 3 de novembro. Apresentado pelo Milwaukee Bucks

A estrela do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, foi expulso do jogo de quarta-feira à noite contra o Detroit Pistons, aos 9 minutos do terceiro quarto, depois que uma enterrada deu ao Bucks uma vantagem de 73-60.

Depois de enterrar, Antetokounmpo olhou para o atacante do Pistons, Isaiah Stewart, e foi avaliado pelo árbitro Scott Twardowski.

Antetokounmpo não acreditou na ligação e sentou-se brevemente em uma cadeira ao lado da quadra antes de finalmente ir para o vestiário. Ele então seguiu Twardowski brevemente após a ligação em busca de uma explicação.

Antetokounmpo saiu na quarta-feira sem falar com a mídia, mas seus companheiros não acreditaram que ele cometeu uma segunda falta técnica.

Cameron Payne: Fiquei surpreso por ele ter sido demitido. Nunca vi aquele garoto ser demitido, então estou do lado dele.

Jay Crowder: Ele se transformou em um rostinho e saiu correndo, sem dizer uma palavra. Acho que é por isso que ele ficou tão frustrado, como se você realmente me expulsasse e eu não dissesse nada? Assim como a primeira tecnologia, acho que ele diria que vale a pena. Ele merecia aquela primeira técnica. O segundo disse: Ele não disse uma palavra, então como você pode expulsá-lo por isso? Ele definitivamente olhou, mas não sei se isso foi uma técnica. Eu não sei sobre este. Mas adoro a forma como o grupo se reuniu. Acho que vencer lá cria um pouco de caráter para o nosso grupo, um pouco de confiança para que todos estejam à altura da ocasião e foi isso que fizemos.

O técnico do Bucks, Adrian Griffin, disse que não recebeu um motivo para a segunda técnica, mas sentiu que precisava estar mais presente antes de chegar a esse ponto com Antetokounmpo.

“Acho que preciso fazer melhor”, disse Griffin. “Giannis não reclama com os árbitros. Ele realmente respeita os árbitros e acho que o decepcionei nesse sentido. Acho que preciso ser um pouco mais, apenas vocal, durante os jogos, quando ele é atingido e o apoia um pouco melhor.” “Eu deixei cair a bola nisso. É uma jogada emocionante. Ele fez uma ótima jogada. Foi emocionante e emocionante e acho que ele se moveu rapidamente. Fiquei surpreso com a segunda técnica, mas isso cabe à liga decidir. Achei que ele fez uma jogada tremenda. Como eu disse: “Ele tem muito respeito pelo jogo, pelos torcedores e pelos árbitros. Acho que Eu tenho que fazer um trabalho melhor para protegê-lo.”

O duas vezes MVP da liga sofreu sua primeira falta técnica faltando 3:47 para o fim do segundo período sem a bola, quando Cade Cunningham, do Detroit, foi punido por uma falta sobre o guarda do Bucks, Damian Lillard.

Thanasis Antetokounmpo recebeu uma verificação técnica logo após a saída de seu irmão da quadra.

Giannis Antetokounmpo terminou a noite com 15 pontos em 6 de 16 arremessos. Ele também teve nove rebotes e cinco assistências.

Antes das faltas técnicas serem marcadas contra Antetokounmpos, Stewart e Jae Crowder receberam uma dupla técnica por uma falta fora da bola de Stewart após uma cesta de Bobby Portis. Brook Lopez também sofreu uma técnica ao defender uma falta no segundo quarto.

Twardowski, o árbitro da partida, foi acompanhado na equipe de arbitragem pelo chefe da equipe Rodney Mott e pelo árbitro Mitchell Irvin.

O funcionário explica as violações técnicas de Giannis Antetokounmpo ao grupo de repórteres

A morte de apitos com repórter de sinuca após o jogo (perguntas em itálico):

Explique por que Giannis Antetokounmpo foi sancionado por falta técnica aos 3:47 do segundo quarto. Parecia que ele estava “fora da bola”, já que a jogada foi uma falta pessoal sobre Cade Cunningham que mandou Damian Lillard para a linha do gol.

morte: Durante a jogada, Giannis vai até a cesta e pensa que sofreu uma falta. Ele então se aproxima do oficial do jogo e usa palavrões, o que foi uma falta técnica antidesportiva cometida na época.

Explique por que Giannis Antetokounmpo foi marcado por uma falta técnica às 9h do terceiro quarto após registrar uma enterrada e posteriormente ser expulso.

morte: Após a enterrada, Giannis se virou para o oponente e o insultou, sendo punido com uma falta técnica provocativa, o que é uma conduta antidesportiva. Ele foi expulso do jogo, conforme a regra, porque você foi expulso do jogo por duas faltas técnicas antidesportivas.

Quantas vezes Giannis foi expulso?

Esta é a quarta expulsão de Antetokounmpo na temporada regular e a quinta no geral: