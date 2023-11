Pai de Luis Diaz é libertado por grupo guerrilheiro colombiano

CNN

Pai da estrela do futebol do Liverpool Luis Díazque foi sequestrado por A Grupo guerrilheiro colombiano Ele foi libertado na quinta-feira do mês passado e entregue a representantes das Nações Unidas e da Igreja Católica em Valledupar, Colômbia. Segundo a Conferência Episcopal da Colômbia.

“Agradecemos a Deus pela libertação do Sr. Luis Diaz!” A conferência foi postada no X, anteriormente conhecido como Twitter.

“Já com ele estão Dom Francisco Ceballos, Bispo de Riohacha, e Dom Héctor Henao, Delegado para as Relações Igreja-Estado, que formaram o Comitê Humanitário encarregado de facilitar sua libertação.

Foram Luis Manuel Díaz e sua esposa Selenis Marulanda Seqüestrado por pistoleiros Membros do Exército de Libertação Nacional (ELN) em motocicletas em um posto de gasolina em Barrancas, cidade natal da família, no norte da Colômbia, em 28 de outubro.

Marulanda foi resgatada no mesmo dia, mas uma grande busca policial e militar estava em andamento para tentar encontrar Diaz Sr.

Diaz jogou e marcou pelo Liverpool no domingo e exigiu a libertação de seu pai após a partida da Premier League contra o Luton Town.

O Exército de Libertação Nacional disse na terça-feira que as operações militares colombianas não permitiram a libertação de Díaz Sr., e o grupo rebelde disse em comunicado que estava tentando “evitar incidentes com forças oficiais”, referindo-se à presença de forças militares. na área de uma área não declarada.

Tanto a delegação de paz do governo colombiano como o Exército de Libertação Nacional saudaram a libertação do pai do jogador de futebol.

Num comunicado divulgado quinta-feira, a delegação agradeceu à polícia e ao exército, bem como à Missão de Verificação das Nações Unidas na Colômbia e à Conferência Episcopal, pela ajuda prestada na libertação de Díaz Sr.

“Esperamos que em breve ele recupere a calma e mude a situação, fazendo algo que nunca deveria ter acontecido”, disse o comunicado da delegação.

Além disso, a Federação Colombiana de Futebol agradeceu a todas as forças “que tornaram possível a libertação de Luis Manuel Díaz, pai do nosso jogador Luis Díaz”.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.