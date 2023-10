Eclipse da Lua Cheia de Hunter, o último eclipse de 2023, um presente antecipado de Halloween para os observadores das estrelas (fotos)

A lua passou por parte da sombra da Terra em um eclipse lunar parcial que pôde ser visto por milhões de observadores de estrelas em todo o hemisfério oriental no sábado, proporcionando dias divertidos para observar o céu antes do Halloween.

O eclipse lunar parcial de 28 de outubro, o último dos quatro eclipses de 2023 – dois lunares e solares – ocorreu durante a Lua Hunter cheia de outubro, proporcionando a visão misteriosa de parte da lua desaparecendo enquanto é engolfada pela escuridão lunar. A sombra da Terra.

O eclipse lunar ocorreu apenas no lado noturno da Terra, enquanto nosso planeta se movia entre a Lua e o Sol. Os observadores do céu com céu limpo podem ver o evento em países da Europa, Ásia, África e partes da Austrália. Alguns observadores em estados selecionados dos Estados Unidos, como Nova York, Alasca e Carolina do Norte, conseguiram capturar os estágios finais do eclipse. Para todos os outros, várias transmissões online ao vivo do eclipse lunar mostraram visualizações online de TimeandDate.com, bem como de Ceccano, Itália, pelo Virtual Telescope Project.

A Lua cheia de Hunter é vista durante um eclipse lunar parcial sobre a cidade do Kuwait, no Kuwait, em 28 de outubro de 2023, nesta foto tirada pelo fotógrafo da AFP Yasser Al-Zayat e publicada pela Getty Images. (Fonte da imagem: Yasser Al-Zayat/AFP via Getty Images)

TimeandDate.com Vídeo impressionante de todo o eclipse lunar foi capturadocom telescópios espalhados por três continentes em áreas como Bergen, Noruega, Dubai, Emirados Árabes Unidos, e Perth, Austrália.

Perto do final do eclipse, o telescópio norueguês capturou uma visão verdadeiramente impressionante: um eclipse lunar minguante com o brilhante Júpiter no canto superior direito da lua.

Os últimos pedaços da sombra da Terra podem ser vistos no canto inferior direito da lua, enquanto o brilhante Júpiter brilha no canto superior direito nesta vista deslumbrante do eclipse lunar parcial em 28 de outubro em Bergen, Noruega. (Crédito da imagem: TimeandDate.com)

Em Dubai, quase 200 espectadores se reuniram no Centro de Astronomia Thuraya no Parque Mushrif para assistir ao eclipse lunar com o Grupo de Astronomia de Dubai, que transmitiu suas opiniões on-line ao vivo em TimeandDate.com.

Khadija Ahmed, Diretora de Operações do Dubai Astronomy Group, disse durante a transmissão ao vivo: “Muitas crianças vieram assistir a este evento. Estamos muito entusiasmados e ninguém está falando ao telefone, o que é inacreditável, todos estão apenas olhando para a lua.” . “Temos cerca de oito telescópios instalados no porão e o público está em todos esses telescópios para observar e tirar fotos.”

Uma vista do pico do eclipse lunar parcial em 28 de outubro de 2023 em Dubai, Emirados Árabes Unidos. (Crédito da imagem: TimeandDate.com)

O tempo nublado em Londres, Inglaterra, não foi suficiente para arruinar a vista de um observador do céu.

“Minhas nuvens se dispersaram bem a tempo de atingir o pico às 21h14 em Londres”, escreveu um observador. Que passa Epiphany e FunkyAppleTree no X , anteriormente conhecido como Twitter, enquanto compartilha fotos impressionantes. “com uma grande felicidade.”

Obrigado @metoffice, meus zíperes se abriram bem a tempo de atingir o pico às 21h14 em Londres. com uma grande felicidade. @StormHour @skyatnightmag #PartialLunarEclipse #LunarEclipse pic.twitter.com/9msYmocI5w28 de outubro de 2023 Ver mais

Outro observador em Delhi, na Índia, também ficou surpreso.

“Oh meu Deus. Primeira vez.” [my] A vida tentou e assistiu com alegria [a] O eclipse lunar é muito visível em Delhi.” @imshwetta escreveu no X . “A lua parcial está coberta de preto.”

Ai meu Deus, pela primeira vez na minha vida eu tentei e felizmente vi #LunarEclipse muito claro em #DelhiLua Parcial coberta de preto #ChandraGrahan #Moon #LunarEclipse2023 pic.twitter.com/TQowehIBbA28 de outubro de 2023 Ver mais READ Astrônomos descobriram uma "fratura" em um dos braços espirais da Via Láctea

Aqui estão algumas vistas incríveis dos observadores do eclipse no X que acompanharam o eclipse lunar de todo o mundo.

OLHE: Eclipse lunar parcial máximo em 29 de outubro, tirado da cidade de Cebu, Filipinas, às 4h14, horário do Pacífico. Muito obrigado, Alma Alfafara por compartilhar! Sony a7iisigma 100-400mm600mm modo aps-c pic.twitter.com/X0Wdcvalv428 de outubro de 2023 Ver mais

Na Itália, o fotojornalista Lorenzo Di Cola da NurPhoto e Getty Images capturou esta imagem de um eclipse lunar em L’Aquila, Itália, mostrando a sombra da Terra na Lua de um ponto de vista diferente.

(Fonte da imagem: Lorenzo Di Cola/Noor Photo via Getty Images)

Tirei esta foto hipnotizante do eclipse lunar em Mumbai esta noite com meu celular! 🌕✨ #LunarEclipse #MumbaiSky #NightPhotography #AstronomyLove pic.twitter.com/AG1rwssnNj28 de outubro de 2023 Ver mais

Terror de choque! Eu acredito que a Terra pode ser redonda, veja os terraplanistas, por exemplo!! 🤭Eclipse lunar após máximo na parte de trás da câmera! Você pode ver claramente a sombra curva da Terra projetada na #Lua!! #LunarEclipse #MoonHour @MoonHourSocial @DavidBflower pic.twitter.com/SDxEP16kTF28 de outubro de 2023 Ver mais

Um mapa do mundo mostrando a trajetória de um eclipse lunar parcial sobre a África, Europa e Ásia em 28 de outubro de 2023. (Crédito da imagem: In-The-Sky.org/Dominic Ford)

O eclipse lunar parcial começou no sábado às 14h01 EDT (1901 GMT) e deve durar cerca de 4,5 horas e terminar às 18h26 EDT (2226 GMT). Foi um eclipse parcial porque, no momento do evento, a Lua estava apenas parcialmente se movendo para a parte mais escura da sombra da Terra – chamada umbra.

Este foi o último eclipse lunar de 2023. O próximo ocorrerá em 24 de março de 2024, mas será menos impressionante, pois a Lua passa apenas pela sombra externa da Terra, que os cientistas chamam de penumbra. Este eclipse será visível na América do Norte e é uma prévia de um eclipse solar total verdadeiramente impressionante em 8 de abril de 2024, que será visível no México, nos Estados Unidos e no Canadá.

