Julgando a explosão lateral de Trent Dilfer na UAB, bem como a tentativa da Penn State de conseguir uma vaga nos playoffs

Conversamos muito sobre o estado do Texas, o ataque prolífico do Pac-12 e o ano de baixa da SEC. É hora de verificar com o Big Ten. A escritora beat da Penn State, Audrey Snyder, se junta a nós hoje para nos dar uma atualização sobre os Leões de Nittany, que estão se aproximando de um de seus maiores jogos.

Mas primeiro, aqui está o que vai acontecer no futebol universitário a partir de sábado…

Drama paralelo

Trent Dilfer contra seus assistentes do CFB

Estamos de volta com mais uma edição do CFB (College Football Beefs). Na quadra: o técnico da UAB, Trent Dilfer, contra seus assistentes.

O que aconteceu?

Dilfer explodiu à margem depois disso UAB foi chamada por substituição ilegalPerdendo por 28-20 no quarto período contra Tulane. A chamada deu ao Green Wave uma primeira descida automática na quarta para 2 em seu próprio território, mesmo que eles não tenham marcado na corrida. A transmissão para Dilfer foi interrompida após o lançamento da bandeira, e a raiva do treinador foi claramente demonstrada por dois de seus assistentes. Tulane acabou vencendo por 35-23.

Este não é um território novo para Dilfer. Em 2021, ganhou atenção nas redes sociais porque Ele agarra um de seus atletas da Lipscomb Academy (Nashville) pelas ombreiras e grita com ele. Delver mais tarde Emitir uma declaração Sobre esse incidente, ele disse que “deveria ter sido um líder melhor”.

Quem ganha?

Então o sábado manda a favor de: ninguém. Esta é a primeira temporada de Dilfer na UAB depois de ser contratado em novembro, e os Blazers têm aparecido na mídia pelos motivos errados. Stephen A. passou Smith passou quase seis minutos falando sobre Dilfer e a revolução em curso “First Take” na ESPN na manhã de segunda-feira. O vídeo da raiva de Dilfer exala uma vibração “não foi minha culpa, a culpa é sua” que é definitivamente improdutiva, especialmente para novos funcionários. Os jogadores literalmente driblam Dilfer enquanto correm para o campo. Adoro paixão, mas há limites quando se trata de manter o jogo em perspectiva.

Aliás: A decisão do CFB na semana passada sobre Ryan Day vs. Lou Holtz não esmagou a carne. Holtz seguiu em frente O estado de Ohio caiu cinco posições em sua pesquisa Depois da semana de despedida dos Buckeyes. Parece trivial para mim.

E então, mais sobre Ohio State e seu confronto com Penn State no final deste mês Com Audrey Snyder.

Concentre-se na Pensilvânia?

“Cenoura” do estado de Ohio

Imediatamente depois que James Franklin disse as palavras no sábado à tarde, o técnico do Nittany Lions foi rápido em esclarecer.

“Estou meio que balançando essa cenoura, o que não deveria estar, mas também seguiremos em frente”, disse Franklin no sábado, depois que o número 6 da Penn State desmantelou a Northwestern. “Os treinadores também vão adiantar o cronograma durante esta semana de folga. A próxima semana será sobre o nosso próximo adversário.

Os Nittany Lions estão de folga esta semana e jogarão no UMass na próxima. Em teoria, isso significa que Penn State terá 6-0 quando for a Columbus para um confronto com o número 4 do Ohio State em 21 de outubro. Sim, a Penn State aproveitará esta semana para a autoexploração e terá uma vantagem inicial na jornada de Ryan Day. um time. Não, não é um problema ou preocupação que um time que tem o logotipo “1-0 toda semana” de Franklin estampado em todo o prédio de futebol e até mesmo na parede que reveste o campo de treino esteja começando a olhar para frente.

A Penn State sabe o que está em jogo no final deste mês e não pode perder um momento do dia sem tentar seguir em frente. Penn State venceu Ohio State apenas uma vez durante o mandato de Franklin. Os Buckeyes estiveram nas cordas várias vezes durante esse trecho. Este jogo será a melhor chance da Penn State em muito tempo para finalmente derrotar Ohio State. Penn State sabe que esta é sua chance. A chance da Penn State de invadir a festa do College Football Playoff está se aproximando, e há todos os motivos para acreditar que não haverá nada ocioso neste programa esta semana.

Más notícias para a Penn State? Com toda a probabilidade, os treinadores de Day, saindo de sua semana inativa e com um jogo contra um bom e invicto time de Maryland esta semana, provavelmente passaram algum tempo na semana passada começando a se preparar para 21 de outubro também. Marque em seus calendários para o confronto. Sabemos que a Pensilvânia sim. -Audrey Snyder

Penn State venceu Ohio State apenas uma vez durante o mandato de James Franklin. (Ícone Ben Hsu/Sportswire via Getty Images)