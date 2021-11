General Motors adquire participação na startup de barco elétrico Pure Watercraft

motores geraisAs duas empresas disseram à CNBC, que se descreve como “totalmente elétrica” ​​neste ano, que compraria uma participação de 25% na Pure Watercraft, uma startup de Seattle que fabrica motores elétricos de popa para barcos.

Os motores Pure Watercraft usam baterias de íon-lítio e substituem os motores de popa de 40 a 50 HP que queimam gás ou diesel. Os barcos convencionais movidos a combustível contribuem para problemas ambientais, incluindo poluição sonora, poluição da água e poluição atmosférica, que podem ser claramente vistos flutuando na água em seu rastro. Os sistemas puros são mais silenciosos e limpos.

Para o CEO da Pure Watercraft, Andy Ripley, um entusiasta da pesca e navegação ao longo da vida e ex-instrutor de remo, a motivação pessoal para resolver esses problemas é acompanhada por enormes oportunidades de mercado.

De acordo com a National Marine Manufacturers Association (NMMA), as vendas de motores de popa nos Estados Unidos atingiram um recorde em 2020, subindo pelo nono ano consecutivo, para cerca de US $ 3,4 bilhões.

“O mercado de barcos está crescendo como nunca desde a Segunda Guerra Mundial”, diz Ripley. “Durante a pandemia, as pessoas queriam fazer coisas com suas famílias, com seus chifres. Pegar na água é uma das coisas perfeitas a fazer.”

Esse mercado em crescimento também está no radar da GM. A CEO Mary Barra deu a entender o interesse da GM no transporte marítimo elétrico em A Postagem do blog em outubro, discutindo a bateria Ultium da empresa e as plataformas de células de combustível Hydrotec.