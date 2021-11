Como o CEO da Persono, Hanno Renner, construiu uma empresa de US $ 6,3 bilhões

Em apenas seis anos, a empresa de software Persono se tornou uma das startups mais valiosas da Europa, com um valor de US $ 6,3 bilhões.

Mas o CEO Hanno Renner se lembra de uma época em que o dinheiro era curto para a empresa.

Em declarações à CNBC, Renner lembrou que a empresa só tinha 200 euros (US $ 226) na conta bancária da empresa antes de receber seu primeiro financiamento de verdade.

Renner cofundou Persono em Munique, Alemanha, em 2015 com Roman Schumacher, Arseny Vershinin e Ignaz Forstmayer. Os quatro se conheceram enquanto estudavam no Centro de Tecnologia e Gestão Digital, uma instituição conjunta de duas grandes faculdades de Munique.

A ideia da Persono, que tem como foco o atendimento a pequenas e médias empresas, surgiu ao ouvir como um amigo estava tendo dificuldades para gerenciar as operações de RH da empresa onde trabalhava como diretor técnico, por não possuir o software necessário.

Portanto, o grupo de quatro trata de encontrar uma solução. Como estudantes, eles não tinham um escritório, então trabalharam onde quer que pudessem encontrar espaço na faculdade para construir seu primeiro produto de software Personio. Juntos, eles trabalharam com todas as economias que tinham para ajudar com os custos.

Depois que os clientes pagaram para usar a primeira parte do software, eles usaram a receita para comprar licenças para o primeiro software, alugar um pequeno espaço de escritório e contratar um pequeno número de funcionários.

Então, em julho de 2016, Persono arrecadou € 2,1 milhões em uma rodada de financiamento inicial, com investidores incluindo Global Founders Capital, que apoiou empresas como LinkedIn e Site de rede social do Facebook, que foi recentemente rebatizado como Meta.

Antes que Persono pudesse receber a primeira rodada de financiamento, disse Renner, os fundadores precisaram se certificar de que pagariam todas as contas pendentes, o que ele explicou ser um requisito padrão para acordos de arrecadação de fundos.

Ele disse: “Ainda tenho uma captura de tela dessa conta bancária: tínhamos cerca de 100 euros restantes na conta bancária antes de recebermos a primeira rodada de financiamento, que era de US $ 2 milhões. [euros] Na época, mas era realmente interessante como éramos apertados na gestão até então. ”

A posição financeira de Persono mudou drasticamente desde então. Em sua última rodada de financiamento da Série E, anunciada em outubro, a Persono arrecadou US $ 270 milhões e foi avaliada em US $ 6,3 bilhões. É um grande salto para a empresa, que foi avaliada em US $ 1,7 bilhão em janeiro em sua quarta rodada de investimentos.

No total, a Persono já arrecadou mais de US $ 500 milhões de investidores.

E ao contrário de quando era uma startup em 2016, Persono disse que ainda tinha “reservas significativas” da rodada de investimentos de janeiro, quando o último financiamento foi anunciado no mês passado.

O último lote de financiamento está sendo usado para desenvolver a última categoria de software, chamada People Workflow Automation. O objetivo é remover as barreiras de software entre o RH e outros departamentos da empresa, por exemplo, se diferentes tarefas precisarem ser concluídas em diferentes partes da empresa ao contratar um funcionário.

Os concorrentes da Personio incluem startups de software de RH, como Hibob, bem como grandes empresas como SAP e força de vendas.