A Nintendo aborda os relatórios da Activision Blizzard em e-mail interno

O presidente da Nintendo of America, Doug Bowser, teria dito que a empresa está entrando em ação

Dois chefes de grandes fabricantes de consoles divulgaram declarações internas à luz de relatórios recentes sobre a Activision Blizzard e o CEO Bobby Kotick, e agora um terceiro está se juntando a eles. uma Novo relatório da Fanbyte O presidente da Nintendo of America, Doug Bowser, enviou um e-mail interno na última sexta-feira abordando o relatório do Wall Street Journal.

De acordo com Fanbyte, o e-mail de Bowser foi enviado a todos os níveis da Nintendo of America, abordando a situação atual e as alegações na Activision Blizzard. O chefe disse que tem acompanhado os desenvolvimentos e achado as contas “perturbadoras e perturbadoras”, operando “em oposição” aos seus valores e aos da Nintendo.

A carta prossegue dizendo que os representantes da Nintendo estiveram em contato com a Activision Blizzard, “tomando medidas e avaliando outras pessoas”. Embora nenhum detalhe adicional tenha sido fornecido sobre o que essas ações envolvem, Fanbyte também relata que Bowser está se referindo à ESA ou à Entertainment Software Association. Bowser teria afirmado que tem trabalhado com a Agência Espacial Européia desde pelo menos a semana passada para promover atitudes sobre assédio e abuso no local de trabalho.

“Cada empresa do setor deve criar um ambiente no qual todos sejam respeitados e tratados com igualdade e onde todos entendam as consequências de não fazê-lo”, disse Bowser.

Outros executivos expressaram preocupações em e-mails internos também, incluindo Jim Ryan do PlayStation E Xbox Phil Spencer. Nesse ínterim, os funcionários estavam assinando o petição aberta E Eles fizeram uma greve Durante a semana passada O relatório do Wall Street Journal, alegando que o CEO Bobby Kotik estava ciente das alegações de má conduta sexual na empresa há anos.

Tudo isso decorre do processo movido pelo Departamento de Fair Employment and Housing da Califórnia Feito no início deste ano, alegando discriminação, assédio e uma cultura de local de trabalho tóxica na Activision Blizzard. Você pode encontrar um arquivo Um breve cronograma do processo e o que aconteceu desde então.