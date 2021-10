‘Imunidade de rebanho’ esperada em Oregon contra a variante delta COVID-19 no final de dezembro, previsões da OHSU

O pior pode ter passado nos próximos meses – pelo menos para a variante delta.

A pressão sobre os hospitais de Oregon da variante COVID-19 altamente transmissível já está começando a diminuir, de acordo com dados fornecidos pela Autoridade de Saúde de Oregon. E Novas previsões da Oregon Health and Science University que o declínio no número de hospitalizações continuará.

Como a alternativa agora tem cada vez menos hosts dispostos no estado, outro aumento que estenderia os hospitais até suas fronteiras provavelmente não está nos cartões.

“Será cada vez mais difícil gerar um novo aumento nas hospitalizações”, disse Peter Graven, um pesquisador da OHSU que tem modelado os números de hospitalização projetados para o coronavírus semanalmente desde o início da pandemia.

Essa visão positiva vem da análise dos números da taxa de vacinação do Oregon (cerca de 71% da população adulta) e da prevalência da doença até agora entre os não vacinados, bem como da análise do impacto das ordens federais de vacinação e da ordem de vacinação do Oregon para alguns trabalhadores. E Que começa na segunda-feira.

OHSU diz que “cerca de 22% da população do Oregon permanece suscetível à infecção” da variante delta.

Os efeitos da imunidade de rebanho para a variante delta provavelmente ocorrerão quando cerca de 85% da população tiver imunidade por vacinação ou infecção recente, e isso está à vista de Oregon, disse Graven. Ele espera que o Oregon alcance esse ponto por volta de 26 de dezembro, embora outras 177.000 infecções sejam esperadas no Oregon antes dessa data.

Embora os casos de COVID-19 do Oregon tenham apresentado uma tendência geral de queda desde o início de setembro, os pacientes com coronavírus ainda estão acomodando um grande número de leitos de terapia intensiva no estado. Este é particularmente o caso na parte oriental do Oregon, onde mais de 40% permanecem.

Menos de 5% dos pacientes com COVID-19 hospitalizados em Oregon são vacinados.

