Gal Gadot interpreta a Rainha do Mal em “Branca de Neve” ao vivo da Disney – Prazo Final

exceto: Embora fosse sua coluna mais recente aviso vermelho A estreia está programada para esta noite em Hollywood. Gal Gadot Parece que ela encontrou seu próximo projeto, que com certeza será o mais justo de todos. Fontes dizem ao Deadline que Gadot está em negociações finais para jogar Uma rainha do mal em um DisneyAdaptação de ação ao vivo de Branca de NeveE O que deu início a tudo para a lendária lista de recursos de animação do estúdio. Rachel Ziegler foi nomeada Para interpretar o personagem titular, com Mark Webb dirigido e produzido por Mark Platt. A produção está prevista para começar em 2022.

o original Branca de Neve e os Sete Anões A animação, baseada no romance de fantasia Irmãos Grimm, foi lançada em 1938. Foi o primeiro desenho animado da Disney e foi um grande sucesso para o estúdio. Especialistas dizem que o filme de ação ao vivo expandirá a história e a música do original. Bing Pasek e Justin Paul, a dupla vencedora do Oscar com Tony nas costas não não terraE maior showman E Caro Evan Hansen,Você escreverá novas canções para o filme. A principal razão pela qual o estúdio gastou seu tempo nesta edição é para ter certeza de que a música está correta, e fontes dizem que altos funcionários estão entusiasmados com o que Pasek e Paul criaram após os primeiros retornos.

Embora a seleção de Branca de Neve tenha sido longa e extensa, os executivos do estúdio sempre estiveram de olho em Gadot para o papel que deu início a tudo quando se trata de vilões clássicos da Disney. Gadot também ficou intrigado com a oportunidade de unir forças com estrelas como Angelina Jolie e Cate Blanchett, que já haviam interpretado os icônicos vilões do cofre da Disney. Após o agendamento, o negócio fechou esta semana.

Falando naquele card de dança lotado, Gadot esteve por cima dele no ano passado Mulher Maravilha: 1984 Ajoelhando-se no último Natal. panfleto vermelho Também estrelado por Dwayne Johnson e Ryan Reynolds, chegará ao Netflix em 12 de novembro. Também está em desenvolvimento Cleopatra na Paramount, produzido por. Também pode ser visto em Morte no Nilo E ele atira no Netflix coração de pedra.

Gadot é representado pela WME.