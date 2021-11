Tom Hanks diz que recusou uma oferta de Jeff Bezos para ir para o espaço

Talvez não seja um membro principal?

Tom Hanks, uma lenda de Hollywood mais conhecida por filmes como “Sleepless in Seattle” e “Apollo 13”, disse em uma entrevista na quarta-feira que Jeff Bezos, o bilionário fundador da Amazon se ofereceu para levá-lo ao espaço antes de William Shatner, mas brincou que ele teria que pagar.

Hollywood Eye Leicester apresentado em “Jimmy Kimmel Live!” Ele foi questionado sobre rumores de que Bezos se ofereceu para levá-lo ao espaço antes de William Shatner. Hanks confirmou o boato.

“E você sabe, custa, tipo, $ 28 milhões ou algo assim … e estou indo muito bem, Jimmy … estou bem”, mas ele disse que não abriria mão dessa quantia. (Shatner supostamente não precisou pagar.)

Tempos de nova iorque mencionado No mês passado, a empresa não anunciou publicamente o preço do ingresso, então é possível que Hanks estivesse se referindo ao preço do leilão de um dos assentos. A empresa espacial não respondeu imediatamente a um e-mail horas depois da Fox News.

Hanks, que interpretou o famoso astronauta Jim Lovell no filme Apollo 13 de Ron Howard, de 1995, decidiu “simular” o que seria a experiência de 12 minutos, e vamos apenas dizer que Blue Origin seria diferente.

No mês passado, Shatner, 90, e Três passageiros Ele disparou 66,5 milhas acima do deserto do oeste do Texas na cápsula totalmente automatizada, e então saltou de paraquedas em segurança de volta à Terra. O vôo demorou pouco mais de 10 minutos.

Ele a descreveu como “a experiência mais profunda”.

“Espero nunca me recuperar disso. Espero poder manter o que estou sentindo agora. Não quero perdê-lo.”

Obtenha o aplicativo FOX News

Jornal de Wall Street mencionado Que Shatner, junto com Audrey Powers, vice-presidente de missão e operações de voo da Blue Origin, não pagou pelo voo. A empresa os descreveu como convidados da viagem.

A Associated Press contribuiu para este relatório