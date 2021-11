Tom Hanks diz que Bezos lhe ofereceu um voo espacial antes de William Shatner

Tom Hanks disse que Jeff Bezos lhe ofereceu um assento em um vôo espacial antes de William Shatner.

Hanks disse que recusou a oferta por causa do preço.

“Eu não pago 28 [million] Hanks disse.

Tom Hanks foi o convidado de destaque no “Jimmy Kimmel Live” terça-feira, durante o qual disse que Jeff Bezos o abordou originalmente sobre viagens espaciais, mas recusou por causa do preço.

Abrindo o show, Kimmel perguntou ao homem de 65 anos se era verdade que o bilionário da Amazon o abordou sobre o vôo espacial antes do ator William Shatner, que foi lançado pela empresa de foguetes Blue Origin de Bezos no mês passado. Bem, sim, contanto que eu pague, Hanks respondeu.

“E você sabe, isso custou 28 milhões de dólares ou algo assim. E estou fazendo um bom trabalho, Jimmy, estou bem. Mas não vou pagar 28 [million] Bucks “, acrescentou Hanks.

Hanks continuou a rejeitar a ideia de voar para o espaço e disse que qualquer um poderia replicar a experiência de voo por conta própria.

“Você sabe, podemos simular a experiência de ir para o espaço agora”, disse Hanks antes de simular o vôo no avião. “É um vôo de cerca de 12 minutos, é sobre isso? Todos nós podemos fazer isso em nossos assentos aqui. ” perícia.

“Não preciso gastar US $ 28 milhões para fazer isso. Posso fazer em casa”, acrescentou.



William Shatner e a tripulação do cruzeiro Blue Origin.

origem azul







Kimmel Hanks mais tarde perguntou se ele consideraria fazer um vôo espacial se fosse gratuito. Em resposta, Hanks disse: “Eu faria isso às vezes para sentir alegria. Fingi ser um bilionário.”

Embora Hanks tenha recusado o convite de Bezos, acredita-se que ele esteja entre uma lista de celebridades que reservaram ingressos no valor de até US $ 250.000 para estar entre as primeiras ondas de turistas espaciais a bordo da nave comercial de Richard Branson, a Virgin Galactic.

severamente 600 pessoas de 58 países reservaram ingressosAcredita-se que Hanks esteja entre essa lista, que inclui outras celebridades como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Angelina Jolie, Russel Brand, Lady Gaga, Katy Perry, Justin Bieber e Ashton Kutcher. Em fevereiro do ano passado, a empresa também lançou uma campanha que atraiu 1.000 inscrições adicionais – desta vez para um depósito de US $ 1.000 reembolsável pelo preço total do bilhete.

A Virgin Galactic estimou o valor dos depósitos em US $ 80 milhões, e o ex-CEO George Whitesides disse ao Insider que espera que o turismo espacial alcance No final, você ganhará entre 10 a 15 bilhões de dólares anualmente. A empresa afirma que pretende lançar até 400 voos anuais, transportando até seis passageiros e dois pilotos cada, partindo e pousando no Spaceport America no Novo México.

Aos 90, Shatner se tornou a pessoa mais velha a voar para o espaço a bordo da espaçonave Blue Origin em outubro.

Falando à imprensa após seu retorno, Shatner disse: “Espero nunca me recuperar disso. Espero continuar como me sinto agora. Não quero perder isso.”

Ele acrescentou: “É muito maior do que eu e a vida. Não tem nada a ver com os homenzinhos verdes … É sobre a enormidade, a velocidade, a rapidez da vida e da morte.”

Confira a entrevista completa de Hanks abaixo: