Futuros Dow caem: mercado de ações sobe para recordes com Tesla atingindo a maior alta de todos os tempos

Os futuros do Dow Jones caíram no final da segunda-feira, depois que a alta do mercado de ações atingiu níveis recordes. As ações da Tesla saltaram para níveis históricos. Mosaic, NXP Semiconductor e ZoomInfo foram os três impulsionadores dos lucros após o fechamento.







X









Na segunda-feira, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,3%. O S&P 500 subiu 0,2%, enquanto o Nasdaq liderou, com alta de 0,6%.

Entre o Líderes Dow JonesE Uma maçã (AAPL) diminuiu 0,6% enquanto Microsoft (MSFT) perdeu 0,7% em Mercado de ações hoje. Expresso americano (AXP), Goldman Sachs (p) E NS. NS. Morgan Chase (JPM) Contato próximo ao comércio Novos pontos de compra na montagem atual.

Tesla (TSLA) subiu 8,5% na segunda-feira para estabelecer mais recordes.

Entre as empresas que anunciam seus ganhos, mosaico (musgo), NXP Semiconductor (NXPI) E ZoomInfo (diaOs ganhos são informados após o fechamento de segunda-feira.

Entre as principais ações para comprar e assistir, Albemarle (Branco), o alfabeto (O Google) E Serviço agora (Atualmente) em ou perto de novas áreas de compra.

Microsoft, ServiceNow e Tesla IBD Leaderboard Lojas. Albemarle apareceu esta semana Ações perto da história da zona de compra.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Depois que o mercado de ações fechou na segunda-feira, os contratos futuros do Dow Jones, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100, ficaram ligeiramente abaixo do valor justo. Lembre-se de trocar Contratos futuros Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzem em circulação real na próxima sessão regular Mercado de ações Período.

Visão geral do mercado de ações dos EUA hoje índice Código preço perda de lucro % mudança Dow Jones (0DJIA) 35913,68 +94,12 +0,26 Standard & Poor’s 500 (0S e P5) 4613,67 +8,29 +0,18 Nasdaq (0NDQC ) 15595,92 +97,53 +0,63 Contato 2000 (etc.) 233,95 +5,90 +2,59 defeito 50 (cinquenta) 50,96 +0,61 +1,21 Última atualização: 16h30 ET 01/11/2021

entre troca de dinheiro circulandoInnovator IBD 50 (cinquenta) subiu 1,2% na segunda-feira. Nasdaq 100 Invesco QQQ Trust Tracker (QQQ) ganhou 0,4%. e o SPDR S&P 500 ETF (espião) subiu 0,2%.

Estratégia de ETF no mercado de ações e como investir

aumento do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações foi ainda mais impulsionada na segunda-feira, com o Dow Jones Industrial Average, Nasdaq e S&P 500 atingindo máximos históricos. O Dow 30 cruzou brevemente o nível 36.000 antes de fechar abaixo dele.

na segunda-feira, A grande imagem Ele comentou: “O Nasdaq mantém um ganho trimestral de 7,9%. Isso é igualmente respeitável. Graças em grande parte à força dos chips, software empresarial, automotivo, varejo e setores financeiros do mercado. Avança 7,1%.”

Com o índice Nasdaq em alta e uma quantidade limitada de distribuiçãoOs investidores devem se manter otimistas com a evolução positiva do mercado. Portanto, os investidores devem buscar novas oportunidades de compra para aumentar gradualmente a exposição no mercado. E como sempre, seja disciplinado em suas compras. Não persiga as ações estendidas e certifique-se de cortar as perdas após os sinais de venda.

Para comentários diários sobre o mercado de ações, certifique-se de verificar o IBD A grande imagem.

As 5 principais ações da Dow Jones para assistir agora

Ações da Dow Jones para comprar e assistir: Amex, Goldman, JPMorgan

American Express encerrou segunda-feira com cerca de 3% abaixo de 178,90 pontos de compra nos EUA copo com alça, para mim IBD Market Smith Análise gráfica. As ações subiram 0,25% na segunda-feira, encerrando uma seqüência de cinco dias de derrotas.

O Goldman Sachs está a uma curta distância de 420,86 pontos de compra em uma base plana após o ganho de 0,8% de segunda-feira. Principais ações da Dow Jones apresentadas esta semana Ações perto da área de compra vertical. Enquanto isso, o JPMorgan permanece no topo da zona de compra de 5%, ultrapassando uma entrada de xícara controlada de 163,93, depois de recentemente se recuperar da média móvel de 50 dias. Zona de compra 5% superando 172,13. As ações do JPM caíram menos de 0,1% na segunda-feira.

Lucro do mercado de ações: Mosaic, NXP, ZoomInfo A Mosaic perdeu os lucros do terceiro trimestre e as metas de vendas na segunda-feira, resultando em uma queda de 5% nas ações no mercado ampliado. As ações da Mosaic fecharam segunda-feira cerca de 9% acima de 38,33 pontos de compra na base da copa. READ Os preços do alumínio atingiram seus níveis mais altos em uma década, com o golpe ameaçando o abastecimento da Guiné As ações da NXP Semiconductor caíram 1,5% na noite de segunda-feira, depois que a empresa informou um lucro diluído de US $ 1,91 por ação sobre uma receita de US $ 2,86 bilhões. O estoque está rastreando uma base de fundo duplo mostrando 218,24 pontos de compra. As ações refizeram a seqüência de 50 dias na segunda-feira. ZoomInfo subiu 4% no comércio estendido após relatar fortes lucros e resultados de vendas no terceiro trimestre após o fechamento. As ações da ZoomInfo continuam a se manter acima da linha-chave de 50 dias após o rompimento com falha após o ponto de compra de 67,73.

Ações para comprar e assistir: Albemarle, Alphabet, ServiceNow

A mineradora de lítio Albemarle está no topo da faixa de compra depois da Cobb, com um ponto de compra de 244,46 para o cabo após o rompimento da semana passada. A zona de compra subiu 5% para 256,68. As ações subiram 2,2% na segunda-feira. Os resultados dos ganhos devem ser divulgados na quarta-feira, portanto, essa fuga acarreta mais riscos.

IBD SwingTrader A Alphabet desistiu de um novo ponto de compra – entrada 2925,18 em uma base plana – de acordo com IBD Market Smith Análise do gráfico – segunda-feira caiu 3,1%.

o Verificação de estoque IBD Mostra que a seta do alfabeto orgulhoso 98 de 99 Classificação de Composto IBD. O rating composto do IBD identifica ações com uma combinação de fortes características fundamentais e técnicas.

IBD Leaderboard As ações da ServiceNow estão se apegando à entrada de base plana de 681,20 em meio à queda de 2,3% de segunda-feira. O fabricante do software está em uma zona de compra de 5% até 715,26.

De acordo com a análise do Leaderboard, a regra mais recente do ServiceNow é um padrão da Fase Dois, depois que as ações aumentaram um pouco mais de 20% em relação à regra anterior. As formações de estágio inicial – estágios 1 e 2 – oferecem mais vantagens e são menos propensas a falhar do que as bases de estágio posterior.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam as ações líderes na atual tendência de alta do mercado de ações no IBD Live

Tesla Stock

As ações da Tesla subiram 8,5% na segunda-feira, atingindo um recorde histórico. o A empresa anunciou Estava abrindo sua própria rede de superalimentação para outros carros elétricos na Europa pela primeira vez. O projeto piloto está sendo implementado em 10 locais de supercharger na Holanda.

Na semana passada, as ações da gigante dos carros elétricos subiram acima disso 1 trilhão de dólares vez. As ações foram negociadas em alta de 1.209,75 na segunda-feira. As ações da TSLA subiram acentuadamente acima de 764,55 pontos de compra em um … copo com alça, além das entradas anteriores em 700.10 e 730. Uma entrada alternativa em 900.50 também pode ser selecionada.

Líderes Dow Jones: Apple e Microsoft

Entre os melhores Ações da Dow Jones, O estoque da Apple forma uma nova base de copa com 157,36 pontos de compra, de acordo com IBD Market Smith Análise gráfica. As ações perderam 0,6% na segunda-feira. A fraqueza atual pode ser o início de uma manipulação potencial, que deve fornecer uma entrada mais baixa se a ação for capaz de continuar saltando na linha de 50 dias.

A gigante do software Microsoft caiu 0,7% na segunda-feira, cortando uma série de vitórias consecutivas de quatro dias. Em 18 de outubro, a Microsoft superou um base plana305,94 pontos de compra. A zona de compra de 5% está em 321,24, então o estoque agora está estendido.

Certifique-se de seguir Scott Lehtonen no Twitter em Tweet incorporar Saiba mais sobre o desenvolvimento de ações e o Dow Jones Industrial Average.

Você pode gostar:

Principais ações de crescimento para comprar e assistir

Aprenda como sincronizar o mercado com a estratégia de mercado de ETF do IBD

Encontre os melhores investimentos de longo prazo com os líderes de longo prazo do IBD

MarketSmith: pesquisa, gráficos, dados e treinamento em um só lugar

Como Encontrar Estoques em Crescimento: Por que o IBD Simplifica Encontrar Principais Estoques