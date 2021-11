Dow Jones sobe com Tesla batendo recordes; As 3 principais ações para comprar e assistir

O Dow Jones Industrial Average subiu brevemente 175 pontos na segunda-feira, com as ações da Tesla subindo para níveis mais recordes. As principais ações para comprar e assistir são Albemarle, Alphabet e ServiceNow.







Entre o Líderes Dow JonesE Uma maçã (AAPL) vendido a 1%, enquanto Microsoft (MSFT) perdeu 1,2% em Mercado de ações hoje. Expresso americano (AXP), Goldman Sachs (p) E NS. NS. Morgan Chase (JPM) Contato próximo ao comércio Novos pontos de compra.

Tesla (TSLA) na segunda-feira aumentou quase 5%, atingindo um recorde histórico.

Entre as principais ações para comprar e assistir, Albemarle (Branco), o alfabeto (O Google) E Serviço agora (Atualmente) em ou perto de novas áreas de compra.

Microsoft e Tesla IBD Leaderboard Lojas. o alfabeto é IBD SwingTrader Contas de dinheiro.

Dow Jones hoje

No início da segunda-feira, o Dow Jones Industrial Average subiu apenas 0,1% após reduzir os ganhos iniciais. O S&P 500 está sendo negociado praticamente estável, enquanto o Nasdaq de alta tecnologia está com alta de 0,35% nas negociações da manhã.

Visão geral do mercado de ações dos EUA hoje índice Código preço perda de lucro % mudança Dow Jones (0DJIA) 35841,09 +21,53 +0,06 Standard & Poor’s 500 (0S e P5) 4599,86 -5,52 -0,12 Nasdaq (0NDQC ) 15514,96 +16,57 +0,11 Contato 2000 (etc.) 232,03 +3,98 +1,75 defeito 50 (cinquenta) 50,75 +0,40 +0,79 Última atualização: 10:40 ET 01/11/2021

entre troca de dinheiro circulandoInnovator IBD 50 (cinquenta) subiu 0,5% na segunda-feira. Nasdaq 100 Invesco QQQ Trust Tracker (QQQ) diminuiu 0,3%. e o SPDR S&P 500 ETF (espião) diminuiu cerca de 0,1%.

Estratégia de ETF no mercado de ações e como investir

aumento do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações foi impulsionada na sexta-feira, com o Nasdaq e o S&P 500 atingindo máximos históricos.

Sexta-feira, A grande imagem Ele comentou: “O mercado de ações recuperou de uma abertura fraca e subiu para o sino de fechamento. Olhando para as más notícias de lucros que circulavam no mercado, era notável que os índices tivessem um bom desempenho, sem falar que eles atingiram o nível histórico altos. ”

Para comentários diários sobre o mercado de ações, certifique-se de verificar o IBD A grande imagem.

As 5 principais ações da Dow Jones para assistir agora

Ações da Dow Jones para comprar e assistir: Amex, Goldman, JPMorgan

American Express encerrou sexta-feira com cerca de 3% abaixo de 178,90 pontos de compra nos Estados Unidos copo com alça, para mim IBD Market Smith Análise gráfica, após cinco dias consecutivos de perdas. As ações subiram cerca de 1% na segunda-feira.

O Goldman Sachs está em 420,86, comprando pips em uma base plana após a ligeira perda de sexta-feira. As ações subiram 0,6% na segunda-feira. Enquanto isso, o JPMorgan permanece no topo da zona de compra de 5%, ultrapassando uma entrada de xícara controlada de 163,93, depois de recentemente se recuperar da média móvel de 50 dias. Zona de compra 5% superando 172,13. As ações do JPM subiram 0,2% na segunda-feira.

Ações para comprar e assistir: Albemarle, Alphabet, ServiceNow

A mineradora de lítio Albemarle está em uma faixa de compra além da copa, com um ponto de compra de 244,46 para o cabo após o rompimento da semana passada. A zona de compra subiu 5% para 256,68. As ações subiram cerca de 1% na manhã de segunda-feira. Os resultados dos ganhos devem ser divulgados na quarta-feira, portanto, essa fuga acarreta mais riscos.

IBD SwingTrader Alfabeto de ações logo abaixo de um novo ponto de compra – entrada 2925,18 em uma base plana – de acordo com IBD Market Smith Análise do gráfico – Em meio à perda de 1,6% na manhã de segunda-feira.

o Verificação de estoque IBD Mostra que a seta do alfabeto orgulhoso 98 de 99 Classificação de Composto IBD. O rating composto do IBD identifica ações com uma combinação de fortes características fundamentais e técnicas.

IBD Leaderboard Stock ServiceNow recuperou sua entrada plana 681,20 após os resultados de ganhos da semana passada e está na zona de compra de 5% em 715,26. As ações subiram 0,1% na manhã de segunda-feira.

De acordo com a análise do Leaderboard, a regra mais recente do ServiceNow é um padrão da Fase Dois, depois que as ações aumentaram um pouco mais de 20% em relação à regra anterior. As formações de estágio inicial – estágios 1 e 2 – oferecem mais vantagens e são menos propensas a falhar do que as bases de estágio posterior.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam as ações líderes na nova tendência de alta do mercado de ações no IBD Live

Tesla Stock

As ações da Tesla subiram quase 5% na segunda-feira, atingindo um recorde histórico. Na semana passada, suas ações subiram acima 1 trilhão de dólares vez.

A ação atingiu uma alta recorde na manhã de segunda-feira, sendo negociada a 1.169,49. As ações da TSLA subiram acentuadamente acima de 764,55 pontos de compra em um … copo com alça, além das entradas anteriores em 700.10 e 730. Uma entrada alternativa em 900.50 também pode ser selecionada.

Líderes Dow Jones: Apple e Microsoft

Entre os melhores Ações da Dow Jones, O estoque da Apple forma uma nova base de copa com 157,36 pontos de compra, de acordo com IBD Market Smith Análise gráfica. As ações perderam 1% na manhã de segunda-feira. A fraqueza de sexta-feira pode ser o início de uma negociação potencial, que deve fornecer uma entrada mais baixa se a ação continuar a saltar da linha de 50 dias.

A gigante do software Microsoft caiu 1,2% na segunda-feira de manhã, avançando em relação ao seu último ponto de compra. Em 18 de outubro, a Microsoft superou um base plana305,94 pontos de compra. A zona de compra de 5% está em 321,24, então o estoque agora está estendido.

