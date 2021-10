Futuros do Dow Jones: sem fim para os problemas do mercado de ações; Projeto de infraestrutura em dúvida, entregas da Tesla iminentes

No final da quinta-feira, os futuros do Dow Jones subiram ligeiramente, junto com os do S&P 500 e do Nasdaq, com uma votação sobre a infraestrutura e provavelmente o projeto de entrega da Tesla. O mercado de ações fez outra tentativa de recuperação sem brilho na quinta-feira, revertendo em baixa e fechando nas baixas da sessão novamente, apesar do Congresso ter evitado uma paralisação do governo.







Os varejistas foram os maiores perdedores na quinta-feira, em meio a lucros fracos Carmax (KMX) E banho de cama atrás (BBBY) Mas houve perdas generalizadas novamente.

Entre os gigantes da tecnologia, Uma maçã (AAPL) E Site de rede social do Facebook (FB) viver abaixo da linha de cinquenta dias, enquanto Amazon.com (AMZN) menos do que a seqüência de 200 dias. Ações da Microsoft e do Google Parent o alfabeto (O Google) está começando a ficar confortável abaixo da linha de 50 dias, assim como o Nasdaq Composite.

Explodir, Explodir (Explodir, Explodir), nvidia (NVDA) E AMD (AMD) recuperou para as linhas de 50 dias, mas todas fecharam abaixo deste nível principal.

Tesla (TSLA) pode informar Entrega no terceiro trimestre Uma vez na sexta-feira, com o hype crescendo em torno de uma figura forte. Novo (NIO) provavelmente Vendas de setembro Sexta com Exping (XPEV) E Lee Otto (No) também é possível nesse dia. EV da China e gigante da bateria Globalismo (eu vou) Provavelmente na próxima semana.

As ações da Tesla estão em baixa, mas estão firmes na zona de compra. As ações da Nio, Xpeng e Li Auto estão perto de mínimos de vários meses. As ações da BYD caíram nas últimas semanas, mas ainda estão perto de recordes. Todas as quatro ações da China EV subiram na quinta-feira.

Ações da Tesla, Snap, Nvidia, Microsoft, Google, Microsoft (MSFT) está ligado IBD Leaderboard. Google e Microsoft Stock estão funcionando Líderes de longo prazo do IBD. O estoque do Google está em defeito 50 Além disso.

Parada do governo evitada

O Senado e a Câmara dos Representantes aprovaram um projeto de lei de financiamento de curto prazo. Ela vai direto à Casa Branca para obter a assinatura do presidente Joe Biden, para evitar uma paralisação parcial do governo em poucas horas. O Congresso ainda precisa aprovar um aumento no limite da dívida para evitar um calote do governo, com os republicanos insistindo que os democratas o aprovem eles próprios. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse esta semana que 18 de outubro é o prazo, embora o Escritório de Orçamento do Congresso sugira que o final de outubro ou início de novembro seja o prazo para inadimplência.

Como determinar os topos do mercado de ações

Votar em infraestrutura?

Mas o destino da conta bipartidária de infraestrutura de um trilhão de dólares está em dúvida. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, continuou a dizer na tarde de quinta-feira que a Câmara votará o pacote esta noite. Mas muitos progressistas prometeram se opor ao acordo. Eles querem um grande adiantamento, ou aprovação imediata, do imposto de outro partido e da conta de despesas primeiro. Com os democratas detendo apenas três cadeiras na Câmara dos Representantes e poucos republicanos com probabilidade de apoiar o projeto de infraestrutura, as chances de uma grande derrota parecem altas. Assim, Pelosi poderia retirar a conta de infraestrutura no último minuto, a menos que ela pretendesse enviar uma mensagem a alguns de seus membros.

Os relatórios da noite de quinta-feira sugeriram que a Câmara dos Representantes votará, se isso acontecer, após as 21h00 horário do leste dos EUA.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow subiram 0,1% contra o valor justo. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 subiram 0,1%.

O rendimento de 10 anos caiu de perto de quinta-feira para pouco menos de 1,5%.

Zoom de vídeo (ZM) E cinco 9 (FIVN) para encerrar o acordo de fusão, depois que os acionistas da FIVN não aprovaram a aquisição de US $ 14,7 bilhões. Os reguladores estavam revisando o acordo, já que os laços da Zoom com a China representam um risco potencial para a segurança nacional. A queda no preço das ações da Zoom desde que o negócio foi anunciado tornou o negócio pouco atraente para os acionistas da FIVN. As ações da ZM mudaram pouco durante a noite, enquanto as ações da Five9 caíram modestamente.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzem em circulação real na próxima sessão regular Mercado de ações Período.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam ações acionáveis ​​do mercado de ações no IBD Live

Quinta feira mercado de ações

O mercado de ações abriu novamente em alta, mas teve dificuldade para avançar, fechando perto das mínimas da sessão pela terceira sessão consecutiva.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1,6% na quinta-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 1,2%. O Nasdaq Composite caiu 0,4%, após negociação em alta durante a maior parte da sessão. O pequeno capital Russell 2000 perdeu 0,9%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu um ponto-base para 1,53%, e se acomodou perto de altas recentes. Os preços do petróleo bruto aumentaram, enquanto os preços do gás natural voltaram a subir acentuadamente.

As ações da Apple e da Microsoft caíram cerca de 1%. As ações do Facebook, Google e Amazon perderam apenas uma fração. Todos eles caíram acentuadamente durante a semana.

Crescimento em ETFs

Entre o Melhores ETFs, The Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) caiu 0,4%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities despencou.ajuste) caiu 2,2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) é fechado diretamente abaixo do ponto de equilíbrio. A Microsoft é um componente-chave, enquanto as ações do Snap também são proprietárias. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) caiu 0,1%, já que as ações da Nvidia e da AMD ajudaram a impulsionar o SMH.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) aumentou 0,7% e o ARK Genomics ETF (ARKG) 1,15%, mas ambos representam mínimos de vários meses. As ações da Tesla são a maior participação no ETF ARK Invest.

Setor de ETFs

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME(É 0,2% enquanto o ETF Global X US Infrastructure Development)berço) caiu 2,2%. Fundação US Global Gates (ETF)Aviões) caiu 1,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 3,2%, com construtoras, fornecedores e varejistas relacionados a habitação, como RH e Williams-Sonoma, perdendo. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) desistiu de 1,5% e o ETF Financial Select SPDR)XLF) 1,6%.

SPDR S&P Retail ETF (XRT) caiu 4,75% na quinta-feira. CarMax despencou 13% em uma perda de lucros, com AutoNation caiu 6%. Ambos caíram abaixo dos pontos de compra. As ações da BBBY caíram 22% para uma baixa de 52 semanas depois de perder e ser direcionado para baixo em problemas da cadeia de abastecimento, na sequência de nike (a partir de) E NS (NS) junto com kohl (KSS) reduzido em problemas de cadeia de abastecimento, um grande número de varejistas foram vendidos, incluindo Messi (NS), Williams Sonoma (WSM), Banho e trabalhos corporais (bbwi), a diferença (GPS), rodar (RVLV) e mais.

Outfitters também foram os grandes perdedores, incluindo Hansbrands (HBI)

Entrega de tesla

A gigante de EV reportará as entregas do terceiro trimestre e os números de produção já na sexta-feira, embora possa vir no fim de semana ou na próxima terça-feira. As remessas da Tesla chegarão a quase 232.000, de acordo com o consenso de analistas mais recente e revisado. A Tesla vendeu o Modelo Y na Europa pela primeira vez, o que provavelmente aumentou as vendas naquela região. A Tesla exportou a maior parte de sua produção de Xangai em julho e agosto, principalmente para a Europa, mas setembro parece um grande número.

A falta de chips pode limitar a produção da Tesla, mas se assim for, ela está apenas desacelerando o crescimento da produção até agora. Enquanto isso, a produção automotiva global diminuiu, o que aumentou a demanda e os preços do Tesla

As ações da Tesla caíram 0,75% para 775,48 na quinta-feira, acomodando-se confortavelmente em uma faixa de 764,55 pontos de compra.

As 5 principais ações chinesas para assistir agora

Entrega

Nio geralmente informa as vendas mensais no primeiro dia do mês seguinte, portanto, espere os números na sexta-feira. Xpeng e Li Auto também podem seguir o exemplo. A Nio e a Li Auto reduziram as metas de entrega trimestrais, citando problemas de chip. Nio e Xpeng relataram vendas mais baixas em agosto do que em julho.

Nio e Xpeng fabricam EVs, enquanto o Li One da Li Auto tem um pequeno motor a gás para aumentar o alcance.

A BYD, que vem aumentando a produção, deve facilmente superar as vendas combinadas da Nio, Xpeng e Li Auto em setembro.

Além disso, a Nio começou a vender seu ES8 na Noruega na quinta-feira, juntando-se aos rivais Xpeng e BYD no principal mercado de veículos elétricos.

Na quinta-feira, as ações da Nio subiam 1,4%. O estoque de XPEV subiu 2,9% e o Li Auto subiu 2,2%. Todos os três estão próximos dos mínimos recentes e abaixo das principais médias móveis. As ações da BYD subiram 2,8%, aproximando-se de sua seqüência de alta de 50 dias.

análise de mercado

Depois de quarta-feira, o índice S&P 500 cortou a partir da baixa de terça-feira e atingiu o ponto de minar sua baixa de 20 de setembro. Foi a pior paralisação desde 19 de agosto.

O Dow ainda está acima de sua baixa de 20 de setembro, mas nunca se recuperou da linha de 50 dias na semana passada. Russell 2000 está de volta abaixo da seqüência de 200 dias.

O Nasdaq Composite Index tentou uma recuperação, mas recuou acima de sua baixa de 19 de agosto. Com gigantes da tecnologia como a Apple em declínio e setores-chave como chips e software em declínio, o Nasdaq perdeu seu ímpeto ascendente.

O FFTY caiu 8,2% na semana.

Todos os principais indicadores estão abaixo de suas médias móveis de 50 dias e têm apresentado tendência de queda nas últimas semanas. A linha Nasdaq de 21 dias está à beira de uma retração de 50 dias, com o S&P 500 já sofrendo com este cruzamento de baixa de curto prazo.

Principais ações, com algumas exceções, como pretensioso (UPST) ou ações da Tesla, tentando grudá-las ou danificá-las muito.

Quando é hora de vender suas ações favoritas

O que você está fazendo agora

Os investidores têm pouco ou nenhum motivo para aumentar a exposição. Quando o mercado de ações vive abaixo da linha de 21 e 50 dias, coisas boas não acontecem. A tendência geral ainda é fraca. Será que a baixa de quinta-feira está no fundo do poço e o mercado volta a atingir altas recordes a partir daqui? Claro, mas também podemos estar à beira de uma correção de mercado.

A maior parte do dinheiro é gerada em fortes tendências de alta no mercado. Grandes apostas contra probabilidades longas são uma estratégia para grandes perdas.

Mantenha sua exposição à luz, concentrando-se em ações que estão funcionando ou são vencedoras de longo prazo. Concentre-se em construir suas listas de observação e se preparar para o próximo mercado para ganhar dinheiro.

Acima de tudo, é um dia importante para ler A grande imagem.

Siga Ed Carson no Twitter em Tweet incorporar Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

