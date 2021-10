Arquivos da Oyo, apoiados pelo SoftBank da Índia, para oferta pública inicial de US $ 1,2 bilhão

A rede de hotéis indiana Oyo planeja arrecadar cerca de 84,3 bilhões de rúpias (US $ 1,16 bilhão) em uma oferta pública inicial, de acordo com minutas apresentadas ao regulador de mercado do país.

A Oyo planeja emitir novas ações no valor de até 70 bilhões de rúpias, enquanto os acionistas existentes podem vender ações no valor de até 14,3 bilhões de rúpias. Apoiadores notáveis ​​do início incluem SoftBank Vision Fund, Lightspeed Venture Partners e Sequoia Capital India.

A startup disse que também consideraria a emissão de ações no valor de até 14 bilhões de rúpias (US $ 193 milhões) em uma oferta pré-IPO.

A empresa sediada em Gurugram disse que usará os recursos da oferta pública inicial para pagar os compromissos existentes e aumentar os fundos, que podem incluir fusões e aquisições.

A tecnologia da Oyo permite que proprietários de hotéis aceitem reservas e pagamentos online por meio de sua plataforma, entre outros serviços. A startup se expandiu fora da Índia para os Estados Unidos, Europa e Sudeste Asiático. Índia, Indonésia, Malásia e Europa são seus principais mercados de crescimento.

No ano passado, o relatório do New York Times Lançando dúvidas sobre a saúde financeira da startup indianae destacar as táticas questionáveis ​​utilizadas na busca do crescimento.

A pandemia de coronavírus atingiu o setor de hospitalidade e rede de hotéis da Índia dispensas Para reduzir custos e perdas.

A startup também é a mais recente entre uma série de startups de tecnologia indianas de alto valor a entrar no mercado público.

empresa de entrega de comida Zomato Ele apareceu pela primeira vez no mercado em julho. Gigante de pagamento Arquivos Paytm para oferta pública de US $ 2,2 bilhões. Uma empresa de entrega de carona Ola planeja arrecadar até US $ 1 bilhão quando for a público. A Flipkart, empresa de comércio eletrônico de propriedade do Walmart, também está considerando uma listagem pública.

– Naman Tandon, da CNBC, contribuiu para este relatório.