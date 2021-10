Dow salta 540 pontos enquanto legisladores chegam a acordo para aumentar o teto da dívida

nós Notas de dinheiro Os índices aumentaram na quinta-feira de manhã depois legisladores chegar a um acordo de curto prazo para Aumentando o teto da dívida.

O Dow Jones Industrial Average subiu 540 pontos, ou 1,56%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite subiram 1,43% e 1,59%, respectivamente.

fita proteção o último eles mudaram eles mudaram % Eu: DJI Médias Dow Jones 34939,3 +522,31 + 1,52% SP500 Standard & Poor’s 500 4426,07 +62,52 + 1,43% I: COMP Índice Composto Nasdaq 14738.343417 +236,43 + 1,63%

O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, democrata de Nova York, disse que um acordo foi alcançado para estender o teto da dívida até o início de dezembro. Um relatório divulgado na quarta-feira disse que os republicanos estão prontos para aumentar o limite, mas querem um acordo vinculado a um número, em vez de uma data específica. A votação ainda não foi realizada no Senado e na Câmara dos Representantes.

Em dados econômicos, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram 38.000 para 326.000 na semana passada, marcando a primeira queda em um mês. Enquanto isso, as reivindicações contínuas atingiram o ponto mais baixo da era pandêmica, com 2,714 milhões. O relatório, que superou as expectativas dos analistas, prepara o terreno para o relatório de empregos de sexta-feira.

Nas ações, grandes empresas de tecnologia, incluindo a Apple Inc. e Amazon Inc. E a Microsoft Corp. está a caminho de ganhos pelo terceiro dia consecutivo.

fita proteção o último eles mudaram eles mudaram % AAPL APPLE Corporation, INC. 143,96 +1,96 + 1,38% AMZN AMAZON.COM, INC. 3.319,76 +57,74 + 1,77% MSFT MICROSOFT CORP. 296,41 +3,30 + 1,13%

Enquanto isso, a IAC / Interactive Corp. de Barry Diller concordou em comprar a editora de revistas Meredith por US $ 42,18 por ação, ou US $ 2,7 bilhões. O negócio não inclui o grupo de mídia de televisão local Gray, que foi vendido por US $ 16,99 a ação e deve ser fechado ainda este ano.

fita proteção o último eles mudaram eles mudaram % IAC IAC / INTERACTIVECORP 140,13 +8,45 + 6,42% MDP Meredith Corp. 58,17 +3,58 + 6,57%

Twitter Inc. a um acordo para vender a empresa de publicidade móvel MoPub à AppLovin por US $ 1,05 bilhão em dinheiro. O Twitter comprou a empresa em 2013 em um negócio avaliado em mais de US $ 350 milhões.

fita proteção o último eles mudaram eles mudaram % TWTR Twitter, INC. 64,05 +2,73 + 4,45% Aplicativo aprovação 84,03 +7,03 + 9,13%

Em outro lugar, a Costco Wholesale Corp. disse que as vendas de setembro aumentaram 15,8% em relação ao ano anterior, superando as expectativas dos analistas.

fita proteção o último eles mudaram eles mudaram % custo Costco Wholesale Corporation. 458,25 +8,91 + 1,98%

Levi Strauss & Co. relatado. Lucros e receitas excederam as estimativas, pois as compras de volta às aulas aumentaram as vendas.

fita proteção o último eles mudaram eles mudaram % fibroso Levi Strauss & Company. 26,89 +2,58 + 10,59%

Nas commodities, o petróleo West Texas Intermediate caiu 77 centavos, para US $ 76,66 o barril, e o ouro caiu 40 centavos, para US $ 1.761,40 a onça.

Os mercados externos estavam em alta.

As bolsas europeias subiram acentuadamente, com o FTSE 100 da Grã-Bretanha subindo 1,26%, o DAX 30 da Alemanha subindo 1,69% e o CAC 40 da França subindo 1,73%.

Na Ásia, o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 3,07%, enquanto o índice Nikkei 225 do Japão subiu 0,54%. O Shanghai Composite da China permaneceu fechado por um feriado.