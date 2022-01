Nasdaq cai com os investidores concluindo as atas do Fed

As ações dos EUA negociaram com as altas intradia na quarta-feira, com os investidores digerindo minutos da última reunião de política do Federal Reserve na esperança de obter pistas sobre os planos para afastar os mercados das medidas de estímulo da era pandêmica.

O S&P 500 caiu 0,9% ao dia depois que o índice amplo recuou de sua alta recorde As ações de tecnologia caíram. O pesado Nasdaq Composite caiu 2,1%, enquanto o Dow Jones Industrial Average – que atingiu uma alta recorde na terça-feira – perdeu 0,3%.

Os mercados começaram em 2022 em bases sólidas, impulsionados por uma redução das preocupações sobre a variante Omicron Covid-19. A evidência de que a alternativa tem menos probabilidade de causar doenças graves sugere que os investidores estão apostando que ela não prejudicará o crescimento econômico robusto e os lucros corporativos como aconteceu na primavera de 2020.

Em 2022, os investidores estão se preparando para a volatilidade. Facilitando as crises da cadeia de abastecimento, aumentos potenciais das taxas de juros e desaceleração do crescimento dos ganhos corporativos serão observados de perto. Somando-se às perspectivas sombrias: uma recuperação econômica mista, que torna difícil para os investidores considerarem se reajustam as carteiras para valorizar as ações em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, os rendimentos ultrabaixos dos títulos do governo estão alimentando o apetite por ativos de risco.

O foco dos investidores está mudando da nova alternativa para movimentos dos bancos centrais globais para apertar a política monetária à medida que as economias se recuperam ainda mais. A ata da reunião do Federal Reserve, divulgada às 14h00 ET, foi revertida Autoridades do Fed preocupadas com o aumento da inflação, que os investidores temem que possa levar a uma reação dos formuladores de políticas.

“Esperamos que o crescimento se contraia ao longo do ano. Isso acontecerá naturalmente. À medida que o apoio monetário e fiscal evapora, os mercados terão que se recuperar”, disse Hani Reda, gerente de portfólio da PineBridge Investments. “Não é um desastre mas um vento contrário ao mesmo tempo. Um momento em que os bancos centrais agem. ”

“O complicado é que o material seguro é realmente enfadonho”, disse Emerson Hamm III, sócio sênior da Sound View Wealth Advisors. “Quando você fala com os clientes sobre como sair de ações que estão em alta de 30% e entrar em títulos que podem chegar a 1%, ou até menos, é uma conversa muito difícil.”

Os cientistas estão usando automação, análise em tempo real e agregação de dados de todo o mundo para identificar e compreender rapidamente as novas variantes do coronavírus antes que o próximo tipo se espalhe amplamente. Legenda da imagem: Sharon Shee



Em ações individuais, as ações da Beyond Meat reduziram os ganhos anteriores e caíram 1,3%, apesar da empresa dizer que sua alternativa vegana ao frango frito seria É vendido em restaurantes Kentucky Fried Chicken Na próxima semana.

motores gerais

Ele também caiu depois que foi mais cedo em ritmo acelerado para fechar em máximos históricos.

As empresas de semicondutores foram em sua maioria atingidas.

nvidia

O ritmo acelerado diminuiu pelo terceiro dia consecutivo, já que havia caído 3% recentemente. A AMD também está a caminho de cair pelo terceiro dia consecutivo, caindo 3,8%. No entanto, o mícron adicionou 0,6%.

Os estoques de energia subiram, com

exon

Hess subiu cerca de 2%. O petróleo bruto Brent, o padrão internacional do petróleo, subiu 1,6%, para US $ 81,31 o barril. Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira após o acordo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a aliança de produtores de petróleo liderada pela Rússia Continue bombeando mais petróleo bruto.

O relatório de empregos ADP de dezembro, que mede as mudanças de pessoal nas folhas de pagamento das empresas privadas, disse que 807.000 empregos foram adicionados no mês passado, bem acima dos 375.000 economistas esperados.

Funcionários do Federal Reserve disseram em sua reunião de dezembro que iriam acelerar a retirada das medidas de estímulo e emitiram expectativas de uma triplicar das taxas de juros em 2022. O pivô do Federal Reserve elevou os rendimentos dos títulos, o que por sua vez afetou as empresas de tecnologia que se tornam Seus ganhos futuros são menos atraentes quando comparados a títulos com rendimentos crescentes.

“Se o Fed está procurando se mover muito mais rápido, esses ventos contrários são um pouco mais fortes do que o que o mercado pensava originalmente no final de 2021”, disse Sima Shah, estrategista-chefe para investidores globais, antes que a ata fosse divulgada. A Sra. Shah disse que sua perspectiva de mercado permanece positiva devido ao potencial de forte crescimento dos lucros e à continuação dos baixos rendimentos dos títulos do Tesouro.

O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos mudou para 1,704% na quarta-feira, de 1,666% na terça-feira. Os rendimentos dos títulos aumentam à medida que os preços caem.

Os mercados aumentaram com a redução das preocupações com a variante Omicron.

Foto:



Spencer Platt / Getty Images





No mar, o índice continental Stoxx Europe 600 subiu menos de 0,1% para atingir um fechamento recorde. Os mercados de ações asiáticos caíram principalmente, com o Índice Composto de Xangai caindo 1%. No Japão, o Nikkei 225 teve alta de 0,1%.

As empresas chinesas de tecnologia listadas na Bolsa de Valores de Hong Kong caíram novamente. O declínio veio depois que Pequim aprovou novas regras que restringem os controles sobre as listagens e atividades de empresas de tecnologia no exterior, e posteriormente Tencent vendeu uma participação de US $ 3 bilhões na Sea, uma de suas subsidiárias. As ações da Tencent listadas nos EUA caíram 2,8% na quarta-feira, e outras empresas apoiadas pela Tencent, como a gigante de entrega de alimentos Meituan, registraram quedas acentuadas.

Escreva para Will Horner em william.horner@wsj.com e Hardika Singh em hardika.singh@wsj.com