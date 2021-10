A mídia estatal disse que a China Evergrande está atrasando o pagamento de juros de títulos em dólar

Grupo Chinês Evergrande

EGRNF -8,05%



O Securities Times informou na sexta-feira o atraso no pagamento de juros aos detentores de títulos internacionais, em um movimento inesperado que permite à imobiliária evitar o calote.

O Securities Times noticiou que a incorporadora imobiliária chinesa enviou na quinta-feira US $ 83,5 milhões para o custodiante do título em dólar e que esta instituição financeira, por sua vez, pagará aos detentores dos títulos. O jornal financeiro é dirigido pelo diário do povo do Partido Comunista.

Evergrande estava chegando ao fim de um período de carência de 30 dias antes que os detentores de títulos pudessem enviar um aviso de inadimplência à empresa. Falha ao pagar juros Sobre cerca de US $ 2,03 bilhões em notas de dólar em 23 de setembro.

A inadimplência desses títulos provavelmente se transformou na maior inadimplência corporativa da Ásia, ao permitir que os credores declarassem a inadimplência em algumas das outras dívidas de Evergrande. A empresa é uma das maiores incorporadoras da China, a mais endividada. Ela tinha o equivalente a mais de US $ 300 bilhões em passivos totais, incluindo cerca de US $ 89 bilhões em dívidas com juros, no final de junho.

Muitos detentores de títulos internacionais esperavam que Evergrande deixasse de fazer os pagamentos de títulos em dólares antes do final do período de carência. A empresa também deixou de pagar outros cupons nas últimas semanas e tem dívidas em dólares pendentes com um valor de face total de cerca de US $ 20 bilhões.

Paul Lukaszewski, chefe de dívida corporativa para a Ásia-Pacífico da Abrdn Asset Management, disse que o pagamento do cupom foi uma surpresa positiva.

“O benefício mais importante de Evergrande fazer pagamentos de juros no exterior é que a empresa trata os credores de títulos em casa e no exterior da mesma maneira no momento”, disse ele.

No entanto, Evergrande terá que pagar outros US $ 45 milhões até 29 de outubro, quando expira o período de carência para outro pagamento de juros não atendido, disse Iris Chen, analista de crédito da Nomura. “Isso lhes dá tempo extra, mas só compra alguns dias, a menos que já tenham dinheiro para o próximo cupom, que deve ser pago na próxima sexta-feira. Eles definitivamente não estão fora de perigo”, disse ela.

E consultores para detentores de títulos internacionais disseram este mês que eles fizeram Pouco progresso foi feito Em seus esforços para lidar com Evergrande. No entanto, o grupo com sede em Shenzhen disse na quarta-feira em um documento regulatório que “fará todos os esforços para negociar a renovação ou extensão de seus empréstimos ou outros acordos alternativos com seus credores”.

Evergrande está tentando levantar fundos vendendo ativos como participações em subsidiárias e o prédio de escritórios de sua propriedade em Hong Kong. No mês passado, concordei em Vender a maior parte de sua propriedade em um banco comercial chinês Para uma estatal, o equivalente a US $ 1,55 bilhão. A empresa também planejava vender uma participação majoritária em sua unidade de gestão imobiliária equivalente a cerca de US $ 2,6 bilhões para um concorrente menor, mas esta semana disse que tinha Termine aquele negócio.

As ações da Evergrande, listadas em Hong Kong, despencaram mais de 80% neste ano e seus títulos em dólar estão sendo negociados bem abaixo do valor de face, sinalizando dúvidas entre os investidores de que serão reembolsados ​​integralmente. Na sexta-feira, as ações subiram 5% no início do pregão, enquanto seus títulos ainda estavam em níveis muito preocupantes, indicando que os investidores ainda esperam que a empresa eventualmente vacile.

O título de 8,75% de US $ 4,7 bilhões da Evergrande com vencimento em 2025 movimentou-se a apenas 21,75 centavos por dólar na sexta-feira de manhã em Hong Kong, de acordo com a Tradeweb, ante 20,5 centavos na quinta-feira.

O incorporador é a maior vítima de uma campanha das autoridades chinesas para domar o mercado imobiliário, em parte reprimindo o endividamento corporativo excessivo por meio de restrições aos empréstimos bancários e restrições à influência dos incorporadores, conhecidas como as “três linhas vermelhas”.

Mas o setor como um todo sofre com enormes dívidas –Mais de 5 trilhões de dólares, incluindo dinheiro arrecadado de compradores de casas por meio da pré-venda de apartamentos inacabados, de acordo com economistas do Nomura – que é inteligente no novo sistema.

Vários desenvolvedores menores, como Fantasia Holdings Group Co., Ltd. , eles recentemente Eles não pagaram suas dívidas ou pediram aos investidores que esperassem mais para pagá-lasOs preços dos títulos de muitos desenvolvedores estão sendo negociados em níveis muito angustiantes.

Lukaszewski, da Abrdn, disse que os pagamentos de títulos feitos por Evergrande e outros poderiam ajudar a quebrar “o ciclo de feedback negativo que o mercado tem passado desde o default do Fantasia”.

Da mesma forma, a Sra. Chen de Nomura disse que o pagamento repentino de Evergrande, além do último valor Discurso de legisladores chineses, deve elevar o sentimento do mercado. Altos funcionários, incluindo o vice-primeiro-ministro Liu He e o governador do Banco Popular da China, Yi Gang, disseram recentemente que os problemas com Evergrande e o setor são administráveis, e Yi disse que os direitos dos credores devem ser protegidos.

Vendas contratadas, que refletem novos contratos assinados com compradores de casas, em muitas incorporadoras Redução de mais de 20% ou 30% ano após ano Em setembro, as estatísticas oficiais do governo mostram novos preços de imóveis em todo o país Caiu um pouco no mês passado pela primeira vez desde 2015.

As vendas contratadas de Evergrande caíram ainda mais; O desenvolvedor disse esta semana que suas vendas por contrato “para o mês de setembro de 2021 até o momento” foram de apenas US $ 572 milhões, bem abaixo dos US $ 28,5 bilhões de vendas por contrato que informou nos dois meses completos em setembro e outubro de 2020.

Grupo Evergrande da China: dificuldade de construção e enorme dívida

