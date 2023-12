A ira de Sean Payton com Russell Wilson coloca a relação entre técnico e goleiro novamente em destaque

(Nota do editor: Este é um trecho da Escolha VI de Mike Sandow datada de 18 de dezembro de 2023.)

Sean Payton ataca pelo meio Russell Wilson, que estava no banco, sugeriu então que estava apenas irritado com a condução do jogo, gerando todo tipo de especulação.

É difícil culpar Payton por perder a calma quando os árbitros cancelaram um touchdown do Broncos com uma decisão ofensiva de impedimento que parecia insustentável. Como disse um ex-técnico, os árbitros estavam “loucos” em busca de pênaltis vinculados aos jogos emocionantes da Filadélfia.

É difícil entender por que Payton direcionaria tanta raiva ao quarterback.

Vá mais fundo Sean Payton minimiza confronto lateral com Russell Wilson

A natureza do relacionamento de Payton com Wilson ficou em segundo plano durante uma seqüência de cinco vitórias consecutivas alimentada por reviravoltas de oponentes. E com o Denver perdendo dois dos últimos três jogos, incluindo uma derrota por 42-17 para o Detroit no sábado, as tensões parecem estar esquentando novamente. O assunto é cativante porque os Broncos devem decidir após a temporada se garantem integralmente outros US$ 37 milhões no contrato de Wilson.

Pesquisando as sessões de mídia de Payton durante a temporada, encontrei algumas declarações um tanto positivas sobre o quarterback que ele herdou, mas não muitas. Isso não significa necessariamente que o treinador e o quarterback estão caminhando para o divórcio, mas Payton parece bom em deixar o público pensando, o que é diferente da maneira como ele lidou com Drew Brees durante sua gestão em Nova Orleans.

Parte disso pode ser apenas uma abordagem tradicional de motivação e controle. Mas o desdém que Payton demonstrou por Wilson no início da temporada e novamente na linha lateral no sábado foi evidente.

Embora seja possível, Wilson sugeriu que Payton deveria ter iniciado o desafio de reinício ou deveria ter tentado na quarta descida em vez de tentar um field goal, o que provocou uma reação furiosa de Payton, dois treinadores familiarizados com o período oferecido… Wilson em Seattle é outra possibilidade. Eles notaram que Wilson mudou suas jogadas em Seattle para se colocar no ritmo, e que se ele tivesse mudado as jogadas de Payton durante a corrida em questão, o treinador teria feito um julgamento forte.

Outro treinador disse: “Não acho que Sean deva a ninguém, então ele contará a todos quando estiver com raiva. Ele não ficou tão bravo o tempo todo em Nova Orleans. Eles estavam vencendo”.

(Foto: RJ Sangusti/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images)

