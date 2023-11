Forças Houthi iemenitas: Israel diz que frustrou ataques perto do Mar Vermelho em meio à guerra de Gaza

CNN

Os militares israelenses anunciaram na terça-feira que frustraram um ataque aéreo dos rebeldes Houthi apoiados pelo Irã no Iêmen, com medos crescentes na região sobre o potencial de expansão de uma guerra entre Israel e o Hamas.

Reitor. O brigadeiro-general Yahya Saree, porta-voz das forças Houthi, disse à TV Al Masirah, de propriedade dos Houthi, que mísseis balísticos e drones foram lançados contra alvos em Israel no que ele disse ser a terceira operação de apoio ao povo palestino.

Ele acrescentou que há planos para mais ataques até que a “agressão israelense” cesse.

Ele disse: “Nossas forças armadas lançaram um grande lote de mísseis balísticos e alados e um grande número de drones contra vários alvos do inimigo israelense”. Referindo-se a todo Israel como “territórios ocupados”.

Houthis A Organização política e militar xiita No Iémen, o país está envolvido numa guerra civil contra uma coligação apoiada pela Arábia Saudita. Expressaram o seu apoio aos palestinianos e organizaram protestos no Iémen contra o ataque israelita a Gaza.

Na terça-feira, o exército israelense disse em comunicado que usou o sistema de defesa aérea Arrow pela primeira vez para interceptar com sucesso um míssil terra-superfície lançado da região do Mar Vermelho.

O uso do sistema de defesa Arrow, projetado para interceptar mísseis de alta altitude, sugere que os Houthis usaram um míssil de longo alcance mais avançado na tentativa de ataque.

Aviões israelenses também interceptaram o que o exército israelense descreveu como “ameaças aéreas” na área. O exército israelense disse que todas as ameaças fora do território israelense foram interceptadas.

As tentativas de lançar ataques contra Israel representam uma escalada por parte dos Houthis apoiados pelo Irão, com as rivalidades regionais a aumentarem apesar dos Estados Unidos tentarem conter uma potencial guerra no Médio Oriente.

Ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian Ele alertou na terça-feira que “a expansão dos conflitos na região” estava acontecendo e que os membros do grupo de resistência “não permanecerão calados contra o total apoio americano” a Israel e “não esperarão pelo conselho de ninguém”.

Ele disse, de acordo com uma declaração emitida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano: “Precisamos de explorar as últimas oportunidades políticas para parar a guerra, e se a situação ficar fora de controlo, nenhuma parte estará a salvo das suas consequências”.

Os ataques Houthi de terça-feira seguem-se a outra tentativa frustrada há duas semanas. No dia 19 de outubro um Navio de guerra americano As forças aéreas perto da costa do Iêmen abateram quatro mísseis de cruzeiro e 15 drones durante um período de nove horas enquanto se dirigiam para o norte ao longo do Mar Vermelho, de acordo com uma autoridade dos EUA familiarizada com a situação. O funcionário disse que a trajetória deles não deixava dúvidas de que os mísseis se dirigiam para Israel.

O secretário de imprensa do Pentágono, Brig. O general Pat Ryder disse que os mísseis foram disparados pelas forças Houthi apoiadas pelo Irã no Iêmen e foram disparados “provavelmente contra alvos em Israel”. As interceptações de lançamentos Houthi pelos EUA são extremamente raras.

O Irão, apesar de décadas de duras sanções dos EUA, continuou a fornecer treino e armas aos Houthis no Iémen, ao regime sírio, ao Hezbollah no Líbano, e ao Hamas e à Jihad Islâmica em Gaza.

O Hezbollah, outra poderosa milícia xiita, e Israel têm estado envolvidos em escaramuças diárias na fronteira israelo-libanesa desde o início da guerra. Em Outubro, os Estados Unidos enviaram dois grupos de ataque de porta-aviões para o Mediterrâneo Oriental para dissuadir o Irão, a Síria e o Hezbollah de abrirem novas frentes contra Israel.

Desde a eclosão da última guerra em Gaza, após o ataque mortal perpetrado pelo Hamas em 7 de Outubro, as bases dos EUA no Iraque e na Síria também foram sujeitas a ataques esporádicos.