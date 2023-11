Vídeos brutos das atrocidades do Hamas são mostrados aos membros do Knesset; Alguns partem em lágrimas

Uma coleção de imagens brutas que documentam o terrível ataque do Hamas em 7 de outubro no oeste de Negev foi mostrada na quarta-feira aos membros do Knesset. O vídeo de 43 minutos foi produzido pelo Gabinete do Porta-Voz das FDI e mostra videoclipes sem censura e difíceis de assistir, muitos deles tirados de câmeras de terroristas.

Após um pedido do presidente do Knesset, Amir Ohana, aos militares, os legisladores receberam permissão para realizar uma exibição fechada das imagens, uma vez que a gravação e o uso de telefones celulares não eram permitidos.

Ohana, falando antes do desfile, disse que organizou o evento para que os legisladores israelenses pudessem “saber quem e o que estamos enfrentando” e para que “todos saibamos quão justificado é o nosso caminho nesta guerra contra este mal”, de acordo com fontes familiarizadas com o evento.

O porta-voz também disse que a oferta fazia parte de um esforço para combater aqueles que negam as atrocidades cometidas pelo Hamas em 7 de outubro.

A agência de notícias Maariv informou que mais de 50 membros do Knesset estavam presentes, e alguns deles começaram a chorar, incluindo o líder do Partido Balad, Mansour Abbas.

Obtenha a edição diária do The Times of Israel

Envie-nos um e-mail e nunca perca nossas principais notícias Ao se cadastrar você concorda com os termos

Um vídeo foi postado No instagram Um jornalista do I24 mostrou uma cena emocionante de legisladores visivelmente perturbados e chorando no saguão do Knesset, fora da sala de exibição.

A cena emocionante em um corredor do Knesset depois que MKs foram mostrados falando sobre as atrocidades do Hamas em 7 de outubro, em 1º de novembro de 2023. (Captura de tela do Instagram, usada de acordo com a Seção 27a da Lei de Direitos Autorais)

“Cinco minutos depois, saí correndo do corredor, tremendo e chorando”, escreveu o Likud MK Galit Distel Atbarian no X depois. Ela disse que tomou o sedativo do médico do Knesset que a esperava no corredor “sem pensar duas vezes”.

“Não se odeiem”, disse ela. “Odeie o inimigo, odeie os monstros.” Ela continuou o seu apelo ao fim das “disputas internas” e das “vingativas e cruéis FDI”, a fim de “acabar com Gaza”.

Yesh Atid MK Vladimir Bilyak, que também postou no X, disse que não poderia falar sobre o conteúdo e só tinha uma frase para dizer: “Nunca esqueça, nunca perdoe”.

“Eu vi tudo até o fim… Era importante olhar nos olhos dos monstros e ver nossos mortos. Saí e disse para mim mesmo: ‘Vamos vencer'”, escreveu MK Merav Ben Ari do Yesh Atid festa.

As imagens foram coletadas de gravações de chamadas, câmeras de segurança, câmeras corporais de terroristas do Hamas, câmeras do painel das vítimas, contas de mídia social do Hamas e das vítimas e vídeos de telefones celulares feitos por terroristas, vítimas e socorristas.

No dia 7 de Outubro, terroristas do Hamas infiltraram-se na segurança israelita num ataque coordenado e multifacetado que durou a maior parte do dia nos kibutzim e nas comunidades adjacentes à Faixa de Gaza. Mais de 1.400 civis foram mortos e pelo menos 230 pessoas foram sequestradas. O massacre marcou o início da guerra entre Israel e o Hamas.

A coleção, da qual pequenas partes foram divulgadas ao público, foi apresentada na terça-feira a um grupo de embaixadores em Israel e a alguns de seus funcionários diplomáticos. O filme foi exibido na semana passada para cerca de 200 jornalistas estrangeiros que trabalham em Israel.

Carrie Keller Lane contribuiu para este relatório.