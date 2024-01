Fontes – Eagles contratam Kellen Moore como coordenador ofensivo

O Philadelphia Eagles está contratando o ex-coordenador ofensivo do Los Angeles Chargers e do Dallas Cowboys, Kellen Moore, como coordenador ofensivo, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN, no sábado.

A mudança ocorre dois dias depois que os Eagles contrataram Vic Fangio como seu coordenador defensivo, na primeira etapa da reformulação da comissão técnica por Nick Sirianni. Moore substituirá Brian Johnson, que foi demitido no início desta semana.

Moore, 35 anos, está deixando Los Angeles depois de apenas uma temporada. Antes disso, ele foi o coordenador ofensivo dos Cowboys de 2019 a 2022, onde sua classificação ofensiva ficou entre as quatro primeiras em pontos por jogo (27,7), jardas por jogo (391) e porcentagem de conversão de terceira descida (44%) naquele período. .

Moore assumirá o ataque da Filadélfia que deu um passo atrás em 2023, com o quarterback Jalen Hurts lançando 15 interceptações, o recorde de sua carreira, e os Eagles caindo do terceiro em pontos por jogo (28,1) para o sétimo (25,5), passando do nono em passando (241,5 jardas por jogo) para 16º (225,5) e caiu do quinto lugar na corrida (147,6) para o oitavo (128,8).

Depois de abrir a temporada com 10 vitórias em seus primeiros 11 jogos, os Eagles caíram para um recorde de 11-6 e uma derrota por 32-9 para o Tampa Bay Buccaneers na rodada de wild card.

A saída de Moore deixará um vazio em Los Angeles para o novo técnico Jim Harbaugh, contratado pelos Chargers no início desta semana.