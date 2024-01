Caitlin Clark cai 38 na vitória dos Hawkeyes

Ho hum, outro dia, outro jogo de 30 pontos para Kaitlyn Clark.

Jogador Nacional do Ano, Clark nunca marcou menos de 30 gols contra Nebrasca . Foi parecido com aquele mesmo sábado, quando ela perdeu 38 pontos, também pegou 10 rebotes, deu seis assistências e registrou duas roubadas de bola no jogo. Nº 5 em Iowa Ganhe 92-73. Ela acertou 8 das 15 tentativas de três pontos durante o jogo.

Ela marcou 28 pontos somente no segundo tempo, o que ela disse à Big Ten Network foi resultado de jogar com “mais intensidade, mais emoção, mais orgulho”. Ela também deu crédito à forma como Iowa moveu a bola no segundo tempo, ajudando os Hawkeyes a um total de 20 assistências.

Com outro desempenho dominante, Clark também se aproximou de estabelecer um novo recorde da NCAA e agora está a apenas cinco pontos de ultrapassar Jackie Stiles.

Três jogadores marcaram dois dígitos liderados por – quem mais? – Kaitlyn Clark, que terminou com 38 pontos. Ela também teve 10 rebotes para completar o 53º double-double de sua carreira. Kate Martin marcou 16 pontos e Sydney Affolter marcou 12 no banco. Iowa State fez 12 3s na vitória (oito de Clark) e registrou 20 assistências.

Embora a vitória tenha colocado Iowa State de volta aos trilhos após a reviravolta da semana passada em Ohio State, os Hawkeyes se recuperaram para 40-31, o que significa que ainda há espaço para melhorias.

Kaitlyn Clark está prestes a fazer outro disco?

Clarke já tem 33 pontos, o que significa que ela está a apenas 10 pontos de ultrapassar Jackie Stiles na lista de pontuações femininas de todos os tempos. Ela também acertou oito cestas de 3 pontos, o recorde de sua carreira de nove.

Não há nada que possa impedir Clarke, e atrasá-la também não é fácil.

Clark Ele lidera o país com 5,2 arremessos de três pontos por jogo – Ela gosta principalmente de ir para a esquerda – e já tem seis jogadores 10 minutos antes do final da partida. Suas estatísticas nos primeiros 30 minutos: 25 pontos, oito rebotes e cinco assistências. Kate Martin também está com dois dígitos, com 15, e pegou 6 de 8 até agora.

No outro banco, Markowski estava bastante quieta, embora tivesse feito 11 pontos e 10 rebotes.

Assim, Iowa lidera por 13 pontos. É a maior vantagem do jogo dos Hawkeyes.

3s consecutivos de Clark – parte da linha de Iowa para acertar quatro de suas últimas quatro tentativas de field goal – deram aos Hawkeyes algum espaço para respirar. Clark subiu 18 pontos (cerca de 13 abaixo de sua média) e Nebraska precisa de um tempo limite.

Clark acertou um 3 na campainha (o que mais há de novo?) E Iowa fechou o intervalo com uma corrida de 9 a 0 para assumir uma vantagem de 36 a 31 no vestiário. Clark já tem 10 pontos, sete rebotes e três assistências, e os Hawkeyes estão arremessando 45% (13 de 29) de campo. Kate Martin tem oito pontos e Sydney Affolter tem sete fora do banco.

Para os Huskers, Alexis Markowski, central de 1,80 metro, tem oito pontos e oito rebotes. (Ela é uma das duas únicas jogadoras da Big Ten com média de duplo-duplo nesta temporada.)

Sim, Clark está no último ano… mas ela poderia voltar no próximo ano e estar no último ano, se quisesse.

apesar de Ele é projetado para ser a escolha número 1 No Draft da WNBA de 2024, ela poderia retornar a Iowa City na próxima temporada. Como Clark era caloura na temporada 2020-21, ela teve um ano COVID (basicamente, aquela temporada não contou para a elegibilidade de ninguém).

Depois de mais alguns pontos de Clark – incluindo uma forte investida e finalização – ela realmente fez sete pontos e cinco rebotes. É uma loucura a rapidez com que ela consegue preencher uma folha de estatísticas.

Enquanto isso, Nebraska virou a bola quatro vezes nos 3:21 finais. Não é a maneira de perturbar o estado de Iowa.

Cestas consecutivas de Jazz Shelley, o melhor jogador de todos os tempos do Nebraska, no final do quarto ajudaram o Nebraska a sair na frente, e os Huskers perdiam por apenas três no início do segundo período.

Clark cometeu uma falta no primeiro quarto e passou os últimos minutos no banco, mas os baldes de Molly Davis e Gabby Marshall, parceiras de Clark na quadra de defesa, ajudaram Iowa a manter a liderança. Com Clark de volta à quadra para iniciar o segundo quarto, não se surpreenda se houver uma explosão ofensiva.

Não é exatamente o começo que você deseja se você é um Cornhuskers.

Nebraska errou seus primeiros oito arremessos de campo, permitindo que Iowa State saltasse para uma vantagem de 9-0. Clark tem apenas três pontos – mas ela tem quatro rebotes e duas assistências.

O estado de Iowa está em uma transição muito difícil, especialmente com Clark assumindo o intervalo. Sendo um artilheiro incrível, Clark é facilmente o melhor passador do basquete universitário, uma habilidade que muitas vezes é esquecida.

Clark, um veterano, tem 1,80 metro de altura. Grandes guardas se tornaram mais comuns no basquete feminino na última década, e o tamanho de Clark certamente a ajuda, pois ela é capaz de ver os defensores no contra-ataque e ajuda na separação vertical quando ela se aproxima para arremessar.

Observe também: Clark, que é muito magro, trabalhou duro no verão passado para Ganhe oito quilos de músculos Isso fez uma enorme diferença em seu jogo, especialmente quando ela dirige até o aro.

O jogo de basquete universitário feminino entre o 5º colocado Iowa Hawkeyes e o Nebraska Cornhuskers está programado para começar em 14h (horário do leste dos EUA) em Iowa Cityé transmitido pela Big Ten Network.

Você provavelmente já ouviu falar que a atual Jogadora Nacional do Ano do estado de Iowa, Kaitlyn Clark, tende a lotar qualquer arena em que jogue. Mas para dar uma olhada mais de perto em #Clarkonomics – como analista da ESPN Chamava-se Debbie Antonelli – O repórter do USA TODAY Jim Sergeant dá uma olhada gráfica em quanto os fãs do estado de Iowa gastarão e quão longe eles viajarão para ver Clark pessoalmente. Os números são reveladores, para dizer o mínimo.

CIDADE DE IOWA – As semanas de despedida em uma temporada cansativa das Dez Grandes são uma questão de tempo e do que as precede. Para o número 5 do basquete feminino de Iowa, cinco dias entre os jogos foi uma reinicialização bem-vinda após um fim de semana agitado.

“O humor da equipe é realmente muito bom”, disse a técnica do Hawkeyes, Lisa Bluder, na sexta-feira. “Eles estão muito animados para voltar à quadra. Tivemos alguns dias de folga, o que é muito bom com o início do novo (semestre).”

“Às vezes eu realmente não gosto da semana de despedida depois de uma derrota porque você tem que ficar sentado por muito tempo. Mas acho que quando você tem tempo para sentar também, você processa um pouco mais e você não ' t.” Não saia dele imediatamente.”

Havia muito o que processar depois da derrota de domingo por 100-92 na prorrogação para o então No. Nº 15 do estado de Ohio, que marcou o primeiro tropeço dos Hawkeyes em dois meses e a primeira derrota na estrada nesta temporada. Então veio a torrente de desvios que se seguiu à colisão pós-jogo de Caitlin Clark com um torcedor dos Buckeyes e críticas adicionais nas redes sociais que os Hawkeyes (18-2, 7-1 Big Ten Conference) tiveram de suportar.

É fácil ver por que o intervalo foi útil.

– Dargan Southard, Registro de Des Moines

Kaitlyn Clark tem 3.351 pontos na carreira (e contando!) Depois de marcar 45 pontos contra o Ohio State no domingo