Folie à Deux revela novos looks de Lady Gaga e Joaquin Phoenix

À medida que nos aproximamos do final do ano, há pelo menos uma atualização visual no livro de Todd Phillips Coringa: Folie à bilateral. Surpreendentemente, não recebemos um trailer do filme-concerto de Lady Gaga e Joaquin Phoenix com seu lançamento Warner Bros.' Aquaman e o Reino Perdido ou Tolet. Por outro lado, o estúdio escondia que seus musicais eram musicais, mesmo com a peça de Paul King não, Algumas semanas atrás.

O diretor Todd Phillips divulgou algumas fotos do filme Seu Instagram. Nas fotos do set, vemos mais Lady Gaga como Harley Quinn e Joaquin Phoenix como Arthur Fleck, vestido com maquiagem de Coringa, e um close de Arthur em cativeiro. Aqui está a postagem do diretor no Instagram, com a segunda foto tirada abaixo:

Captura de tela : Todd Phillips IG

O filme está programado para ser lançado em outubro de 2024. E embora as novas fotos sirvam como um gentil lembrete Coringa 2 No caminho, estamos ansiosos para ouvir algumas das músicas reservadas e receber este trailer. Talvez consigamos quando Dunas de Areia: Parte Dois Chega em março.

