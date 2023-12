Família real em Sandringham ao vivo: Charles envia mensagem de Natal após se juntar a Kate e William em Sandringham

A transmissão do discurso do Rei abriu com a execução do hino nacional

A transmissão anual, produzida este ano pela ITN, começou com músicos militares da House Brass Band tocando o hino nacional em uma varanda com vista para os jardins do Palácio de Buckingham, e terminou com o Bexley Music Core Choir cantando o hino “While the Shepherds Watched Their Flocks”. . .

Os destaques do ano real foram apresentados, com a presença do Rei, da Rainha, da Princesa Real e do Duque e da Duquesa de Edimburgo nos eventos.