Brock Purdy, do 49ers, tem estatísticas incríveis após 17 inícios de temporada regular – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Brock Purdy tem oficialmente uma pré-temporada completa e os números são impressionantes, para dizer o mínimo.

Após a demolição do Philadelphia Eagles pelos 49ers por 42-19 no domingo no Lincoln Financial Field, Purdy já registrou 17 partidas desde a última temporada, o equivalente a uma campanha inteira da NFL.

Em 17 partidas combinadas, Purdy completou 318 de 456 tentativas de passe (69,7%) para 4.283 jardas e 34 touchdowns para oito interceptações com uma classificação de passador de 116,9.

Esses totais em uma temporada de 17 jogos dariam a Purdy o recorde de temporada única do 49ers para o maior número de jardas passadas por um quarterback de São Francisco, batendo a marca de Jeff Garcia de 4.278 jardas estabelecida em 2000. Os 490 touchdowns de Purdy seriam 34 passes, o terceiro maior número de passes. O quarterback do 49ers está uma temporada atrás do membro do Hall da Fama Steve Young, que fez 36 em 1998 e 35 em 1994.

A classificação de passador de Purdy de 116,9 seria a melhor de qualquer quarterback do 49ers que começou mais de três jogos em uma temporada e seria o oitavo melhor de todos os tempos entre seus colegas da NFL.

O chamador do segundo ano se consolidou no meio da conversa de MVP da NFL após seu desempenho de 314 jardas e quatro touchdowns contra os Eagles e pode estar a caminho de fazer história na franquia 49ers com cinco jogos restantes na temporada regular da liga .

Baixe e acompanhe o Podcast 49ers Talk