Qualquer pessoa que preste atenção ao headset Vision Pro da Apple que será lançado na WWDC 2023 terá visto uma demonstração do teclado virtual. O teclado flutua no ar, permitindo que você insira texto em seu ambiente de computação espacial enquanto usa o dispositivo.



No entanto, quem planeja abandonar o teclado físico pode querer mantê-lo um pouco mais: de acordo com BloombergA experiência do teclado virtual no VisionOS 1.0 é uma “descarte completa”, diz Mark Gurman, e a maioria das pessoas vai querer usar um teclado Bluetooth.

“O teclado virtual Vision Pro é totalmente descartado, pelo menos em 1.0”, escreveu Gorman em um artigo. Compartilhe X. “Você precisa pressionar cada tecla, um dedo de cada vez, como fazia antes de aprender a digitar. Não há escrita mágica no ar. Você também pode olhar para a letra e pressioná-la. Você precisará de um teclado Bluetooth.”

De acordo com a AppleOs botões do teclado virtual são elevados acima da placa para imitar a capacidade de pressionar teclas físicas, e o teclado também inclui feedback por meio de efeitos sonoros espaciais para “compensar a perda de informações táteis”.

No entanto, de acordo com Gorman, a Apple não parece ter dominado bem a experiência, que provavelmente será sempre degradada pelo cansaço de ter que levantar as mãos para digitar, não importa o que a Apple faça para digitar. Melhore-o em futuras atualizações de software. Felizmente, o Vision Pro pode se conectar sem fio a acessórios Mac, incluindo o Magic Keyboard e o Magic Trackpad para entradas de toque mais tradicionais.

O teclado virtual Vision Pro é uma anulação completa, pelo menos em 1.0. Você deve pressionar cada tecla com um dedo de cada vez, como fazia antes de aprender a digitar. Não há escrita mágica no ar. Você também pode olhar para o personagem e tocar nele. Você precisará de um teclado Bluetooth. –Mark Gurman (@markgurman) 12 de janeiro de 2024

A partir de US$ 3.499, as pré-encomendas do Apple Vision Pro serão abertas na sexta-feira, 19 de janeiro, às 5h (horário do Pacífico), e o dispositivo estará à venda nos EUA na sexta-feira, 2 de fevereiro, com disponibilidade no Canadá e no Reino Unido esperada mais tarde. nos E.U.A. ano.