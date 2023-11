Finlândia fecha passagens de fronteira para evitar migrantes que diz terem sido enviados pela Rússia

HELSINQUE (Reuters) – A Finlândia colocará barreiras em quatro pontos de passagem de sua fronteira com a Rússia a partir da meia-noite, em um esforço para impedir um aumento no número de migrantes que Helsinque diz estar sendo coordenado por Moscou, disseram autoridades nesta sexta-feira.

A Finlândia acusou as autoridades russas de direcionar os migrantes para as travessias em resposta à sua decisão de aumentar a cooperação em defesa com os Estados Unidos, que o Kremlin rejeitou.

A guarda de fronteira finlandesa disse que as barreiras seriam instaladas em quatro das nove passagens com a Rússia, em Valima, Noigama, Imatra e Nirala, no sudeste do país.

“Nosso objetivo é usar barreiras para impedir a entrada”, disse Matti Pitcanetti, chefe de assuntos internacionais da Patrulha de Fronteira, aos repórteres. Ele acrescentou que estas medidas surgiram em resposta às mudanças na política fronteiriça russa.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na sexta-feira que a Finlândia está cometendo um “grande erro” ao escolher o caminho do confronto com a Rússia, disse a agência de notícias TASS citando o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na sexta-feira.

“(Só podemos) expressar profundo pesar pelas autoridades finlandesas terem tomado o caminho da destruição das relações bilaterais”, disse Peskov, citando a TASS.

Cerca de 300 requerentes de asilo, a maioria provenientes do Iraque, Iémen, Somália e Síria, chegaram à Finlândia esta semana, segundo a guarda de fronteira.

Uma vista da fronteira entre a Rússia e a Finlândia no posto fronteiriço de Noijamaa em Lappeenranta, Finlândia, em 15 de novembro de 2023. Um número crescente de cidadãos de países terceiros através da Rússia chegou aos pontos de passagem da fronteira finlandeses sem a documentação adequada neste outono.

Quase 100 pessoas entraram na Finlândia vindas da Rússia apenas ao meio-dia de sexta-feira, disseram autoridades.

A Finlândia partilha uma fronteira de 1.340 km (833 milhas) com a Rússia, que também serve como fronteira externa da União Europeia.

Helsínquia irritou Moscovo quando aderiu à NATO em Abril, após décadas de não-alinhamento após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Pitcaniti disse que a partir de sábado, os requerentes de asilo que cheguem através da Rússia só poderão entregar os seus pedidos em dois postos de fronteira do norte, em Sala e Vartius.

O Provedor de Justiça da Finlândia para a não discriminação disse na quinta-feira que Helsínquia continua obrigada, ao abrigo dos tratados internacionais e da legislação da UE, a permitir que os requerentes de asilo procurem protecção.

A agência fronteiriça da União Europeia, Frontex, disse à Reuters que enviaria oficiais à Finlândia para ajudar a proteger a fronteira.

“Estamos… a preparar-nos para prestar assistência imediata através do destacamento adicional dos nossos agentes permanentes”, disse um porta-voz da Frontex por e-mail.

Na quinta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, agradeceu às autoridades finlandesas por protegerem as fronteiras externas do bloco. “A exploração dos migrantes pela Rússia é vergonhosa”, acrescentou.

(Reportagem de Issy Lehto e Anne Kuranen; Reportagem adicional de Jan Strubczewski nos escritórios de Bruxelas e Moscou)

