Israel renova seu apelo para que os habitantes de Gaza fujam da principal cidade do sul

Os últimos desenvolvimentos:

Autoridade israelense diz que forças bombardearão o Hamas no sul

Um funcionário insta os palestinos do sul a se mudarem para as regiões ocidentais

Israel espera que haja tendas e um hospital de campanha para evacuados

GAZA/JERUSALÉM (Reuters) – Israel emitiu um novo alerta aos palestinos na cidade de Khan Yunis, no sul, para se moverem para o oeste, longe da linha de fogo e mais perto da ajuda humanitária, na mais recente indicação de que planeja atacar o Movimento de Resistência Islâmica. (Hamas) no sul do país. Gaza depois de subjugar o norte.

“Estamos pedindo às pessoas que se mudem. Sei que não é fácil para muitas delas, mas não queremos ver civis pegos no fogo cruzado”, disse Mark Regev, assessor do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, à MSNBC. Sexta-feira.

Tal medida poderia forçar centenas de milhares de palestinianos que fugiram para o sul devido ao ataque israelita à Cidade de Gaza a deslocarem-se novamente, juntamente com os residentes da cidade de Khan Yunis, no sul, exacerbando uma grave crise humanitária.

A população de Khan Yunis é de mais de 400 mil pessoas.

Israel comprometeu-se a eliminar o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), que controla a Faixa de Gaza, na sequência do ataque ocorrido em 7 de outubro no interior de Israel, no qual os seus combatentes mataram 1.200 pessoas e arrastaram 240 reféns para a Faixa.

Desde então, Israel bombardeou a maior parte da Cidade de Gaza até transformá-la em escombros, ordenou a evacuação de toda a metade norte do enclave e deixou cerca de dois terços dos 2,3 milhões de palestinos do enclave desabrigados.

Muitos dos que fugiram temem que a sua deslocação se torne permanente.

As autoridades de saúde em Gaza aumentaram o número de mortos na sexta-feira para mais de 12 mil pessoas, incluindo 5 mil crianças. As Nações Unidas consideram estes números credíveis, embora sejam actualmente actualizados de forma irregular devido à dificuldade de recolha de informação.

Na noite de quinta-feira, Israel lançou panfletos nas áreas orientais de Khan Yunis pedindo aos residentes que evacuassem para abrigos, indicando que as operações militares ali são iminentes.

Regev disse que as Forças de Defesa de Israel teriam de avançar para a cidade para desalojar os combatentes do Hamas dos túneis e bunkers subterrâneos, mas não existe tal “infra-estrutura massiva” nas áreas menos urbanizadas do oeste.

Ele continuou: “Tenho quase certeza de que eles não teriam que se mudar novamente” se se mudassem para o oeste. “Pedimos-lhes que se mudem para uma área que esperamos que tenha tendas e um hospital de campanha.”

Acrescentou que, dada a proximidade das regiões ocidentais à passagem fronteiriça de Rafah com o Egipto, é possível trazer ajuda humanitária “o mais rapidamente possível”.

Entrega de combustível

À medida que a guerra entra na sua sétima semana, não dá sinais de diminuir, apesar dos apelos internacionais para um cessar-fogo ou pelo menos uma trégua humanitária.

[1/6]Palestinos fazem fila enquanto esperam para comprar pão em uma padaria, em meio à escassez de alimentos e combustível, enquanto o conflito continua entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas, em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, 17 de novembro de 2023. REUTERS /Ibrahim Abu Mustafá Obtenção de direitos de licenciamento

Abu Ubaida, porta-voz do braço militar do movimento Hamas, disse numa declaração em vídeo: “Preparamo-nos para uma defesa longa e sustentável de todas as direcções. Quanto mais tempo as forças de ocupação permanecerem em Gaza, maiores serão as suas perdas contínuas.”

Em meio a avisos de que o seu bloqueio levaria à fome e às doenças, Israel pareceu na sexta-feira ceder à pressão internacional, concordando em permitir a entrada de camiões de combustível em Gaza e prometendo “não impor restrições” à ajuda solicitada pelas Nações Unidas.

Israel disse que permitiria dois caminhões carregados de combustível por dia, a pedido de Washington, para ajudar as Nações Unidas a atender às necessidades básicas, e falou de planos para aumentar a ajuda em maior escala.

“Aumentaremos a capacidade dos comboios e caminhões humanitários enquanto houver necessidade”, disse o coronel Elad Goren, do Escritório para a Coordenação de Atividades Governamentais nos Territórios, a agência do Ministério da Defesa que coordena questões administrativas com os palestinos. uma coletiva de imprensa.

Embora Israel tenha prometido permitir a entrada de ajuda no passado, estes comentários parecem indicar uma mudança de tom depois de agências da ONU alertarem que as condições humanitárias em Gaza estavam a deteriorar-se rapidamente, incluindo um alerta severo do Programa Alimentar Mundial sobre “potencial imediato de fome”. ” “.

No Hospital Al-Shifa, o maior hospital de Gaza, Israel disse que durante dois dias de inspeção, as suas forças encontraram um veículo contendo um grande número de armas e um edifício subterrâneo que chamou de “túnel do Hamas”.

Esta instalação foi um dos principais alvos do ataque terrestre israelita e uma fonte de preocupação internacional sobre o agravamento da crise humanitária.

O Exército publicou um videoclipe que dizia mostrar a entrada de um túnel em uma área externa do hospital, cheia de concreto, restos de madeira e areia. A área parece ter sido escavada. Uma escavadeira apareceu ao fundo.

Israel há muito afirma que o hospital está localizado acima de um grande bunker subterrâneo que abriga a sede da liderança do Hamas. Funcionários de hospitais dizem que isso não é verdade e que as descobertas de Israel ainda não provaram nada disso.

O Hamas nega usar hospitais para fins militares. Diz que alguns reféns receberam tratamento em centros médicos, mas não foram detidos dentro deles.

Querido, o refém está morrendo

Funcionários do Hospital Shifa disseram que um bebê prematuro morreu no hospital na sexta-feira, o primeiro bebê a morrer lá em dois dias desde a entrada das forças israelenses. Três morreram nos dias anteriores enquanto o hospital estava sitiado.

O Hamas também anunciou a morte de um prisioneiro israelense de 85 anos, que teria morrido em consequência de um ataque de pânico durante um ataque aéreo.

Em Modi’in, Israel, a família de Noa Marciano, 19 anos, uma recruta do exército israelense cujo corpo foi recuperado na cidade de Gaza, residia perto do Hospital Al-Shifa na quinta-feira. Ela foi sequestrada de uma base militar durante um ataque do Hamas em 7 de outubro.

O exército disse que também encontrou o corpo de Yehudit Weiss, 65 anos, mãe de cinco filhos, que foi sequestrado no Kibutz Be’eri.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi, James MacKenzie, Henriette Shukr e escritórios da Reuters – Preparado por Jaafar para o Boletim Árabe – Editado por Muhammad Jaafar) Escrito por Jonathan Landay. Editado por Cynthia Osterman

