Finalmente descobriremos o que realmente aconteceu com o histórico Nip Slip de Janet Jackson em um novo documentário

Justin Timberlake será a atração principal do Super Bowl LII da Pepsi em 4 de fevereiro na NBC

Fonte: Charlotte Observer / Getty

FX e Hulu estão se unindo para lançar um documentário que investigará os eventos que antecederam a cantora deslizamento icônico de beliscar Durante o show do intervalo do Super Bowl de 2004. Justin Timberlake, que foi responsável por expor Jackon durante sua performance, não recebeu a mesma reação que o cantor de “Rythm Nation” experimentou nos meses e anos após o incidente. O documento intitulado Mau funcionamento: o curativo de Janet Jackson “Ele vai estudar as correntes raciais e culturais que colidiram no palco do Super Bowl e explorar como o incidente afetou um dos músicos pop mais bem-sucedidos da história.” data final mencionado.

A peça em exibição apresentará imagens raras e entrevistas com executivos da MTV, membros da indústria e funcionários que estiveram presentes durante aquela noite em Houston e como o evento afetou a televisão, a família Jackson e toda a indústria do entretenimento. Dano produzido por Tempos de nova iorque A estreia será no dia 19 de novembro. Vindo atrás das últimas notícias para os meios de comunicação Enquadramento de Britney Spears Um documentário que explora a contenciosa batalha do cantor pela tutela.

Jackson e Timberlake ainda não comentaram sobre o documentário, mas no início deste ano, Timberlake emitiu um longo pedido de desculpas ao ícone do “princípio do prazer” e a Britney Spears por não apoiá-los durante suas batalhas negativas com a mídia.

“Eu vi mensagens, tags, comentários e preocupações e quero responder”, escreveu Timberlake no Instagram. “Lamento profundamente os momentos da minha vida em que minhas ações contribuíram para o problema, quando falei fora da curva ou não falei o que era certo. Percebo que não consegui nesses e em muitos outros e me beneficiei de um sistema que tolera a misoginia e o racismo. Eu quero especificamente me desculpar tanto com Britney Spears quanto com Janet Jackson porque me importo e respeito essas mulheres e sei que fracassei. “

A história continua

Conteúdo Relacionado: Você vai assistir? Um documentário em andamento explorando a verdade por trás do intervalo do Super Bowl de 2004 de Janet Jackson

Conteúdo Relacionado: A biografia de Janet Jackson na estrada

Jackson foi proibido de comparecer ao Grammy Awards nas semanas seguintes ao momento escandaloso. de acordo com quadroOs vídeos da cantora também foram retirados da MTV e da CBS, bem como de algumas outras redes importantes. Por outro lado, Timberlake não só apareceu no Grammy, mas também apareceu Ele também foi autorizado a dirigir o show Superbowl Halftime novamente em 2018.

Janet, 55, está agora se preparando para lançar seu próprio documentário de quatro horas, que estreará na A&E e Lifetime em janeiro de 2022, que destacará a carreira musical da cantora e dançarina.

“Esta é a minha história, você me contou, não através dos olhos de outra pessoa”, diz ela no anúncio do documento.

de acordo com as pessoasE O documentário foi mais do que Cinco anos em preparação Ela começou a filmar na época da morte de seu pai Joe Jackson em 2018. Janet terá uma visão de alguns dos momentos mais marcantes de sua carreira, nomeadamente a morte de seu irmão icônico Michael Jackson e compartilhará sua versão sobre o que aconteceu durante Desempenho do Super Bowl de 2004 com Timberlake.

Assista ao trailer de Jeanette abaixo.

Conteúdo Relacionado:Janet Jackson conta a história por trás de seu episódio principal, a música “Bad” e muito mais