A filha de Paul Walker, Meadow, mostra sua personagem em um minivestido laranja

A modelo Meadow Walker estava entre os convidados do WSJ repleto de estrelas. O Magazine 2021 Innovator Awards na cidade de Nova York na segunda-feira.

O evento acontece poucos dias depois que a modelo de 22 anos, que é filha do falecido ator Paul Walker, veio a público e anunciou que tinha se casado. O ator Louis Thornton-Allan com um vídeo em preto e branco.

Lançado em 2011, WSJ. O Innovator Awards homenageia os principais talentos de uma variedade de disciplinas, incluindo moda, arte, entretenimento, arquitetura, design, tecnologia, artes cênicas, filantropia, alimentos, literatura e muito mais, de acordo com o site da organização, wsjinnovators.com.

Impressionante: Meadow Walker, 22, deu o seu melhor no mundo da moda no WSJ. Prêmio Innovator na cidade de Nova York na noite de segunda-feira

Tendo se aventurado no mundo da modelagem e da alta moda em 2017, Walker parecia tranquilo usando várias poses no tapete vermelho.

Ela exibiu sua figura atriz de 1,50 m de altura em um vestido curto laranja e saltos altos vermelhos.

A beldade usava uma bolsa clutch vermelha combinando, e seus cachos escuros eram penteados em um coque com uma parte central.

Enquanto estava no tapete vermelho, Walker também fez poses ao lado de nomes como a atriz Tommy Dorfman, que é mais conhecido por interpretar Ryan Schaeffer na série 13 Reasons Why (2017) no Netflix.

Ela também tirou algumas fotos com Jason Wu, um artista e designer de moda taiwanês-canadense que agora reside na cidade de Nova York.

Sucesso no set: a filha do falecido ator Paul Walker também se aconchegou ao artista e estilista taiwanês-canadense Jason Wu.

O evento anual do Wall Street Journal foi realizado no Museu de Arte Moderna de Manhattan.

Kim Kardashian West foi nomeada Criadora da Marca do Ano de 2021 em reconhecimento ao sucesso de Skims, seu Uma marca de lingerie e roupa íntima avaliada em mais de US $ 1 bilhão.

Outros homenageados incluem Ryan Reynolds, Lil Nas X, Lewis Hamilton, Kim Jones e Vila Sésamo.

Na manhã de segunda-feira, Walker acessou sua página do Instagram para promover a venda de um boné de caminhoneiro que ajuda a entreter a organização de caridade que leva o nome de seu falecido pai, Paul Walker.

Missão: Trucker Hat ajuda a apoiar a missão da Fundação Paul Walker de capacitar os jovens e apoiar o ambiente em que vivem

“100% dos lucros de nossa edição limitada Sun and Surf Trucker Hat apóiam a missão da Paul Walker Foundation de capacitar os jovens e apoiar o ambiente em que vivem”, escreveu ela na legenda, junto com uma foto saltitante dela nadando com ela pai e uma foto do chapéu.

Ela escreveu que haverá atualizações sobre “As novas iniciativas da Fundação e o processo de inscrição para as bolsas de estudo de 2022” em breve.

Estamos muito entusiasmados com este novo capítulo e gratos a todos que ajudaram a trazê-lo à vida. Compre um boné em paulwalkerfoundation.org enquanto durar o estoque. “

Amarre o nó: “ESTAMOS CASADOS !!!” A modelo legendou um vídeo em preto e branco de 43 segundos que mostrava o casal feliz entre amigos e familiares no casamento.

Walker compartilhou a notícia emocionante sobre seu casamento no Instagram no final de outubro de 2021.

“Nós somos casados!!!” Ela colocou a legenda de um vídeo em preto e branco de 43 segundos que mostrava o casal feliz entre amigos e familiares no casamento.

A estrela de Velozes e Furiosos Vin Diesel pode ser vista no vídeo compartilhando sua filha adotiva.

O dia do casamento da noiva e do noivo também foi capturado em uma série de fotos.

Mido tinha apenas 15 anos quando seu pai morreu em um único acidente de carro na Califórnia em novembro de 2013.