The Miz, da WWE, comenta sobre dançar com eliminação das estrelas

Esta temporada do ABC Dançando com as estrelas Ele tem sido selvagem, e os fãs da WWE têm amado o mesmo The Miz incrível como parte do elenco nesta temporada. Infelizmente, The Miz foi eliminado esta semana depois de cair para o segundo lugar contra Jojo Siwa e prendê-lo na pista de dança. Miz foi ao Instagram para compartilhar algumas idéias após a eliminação e falar sobre como a experiência foi incrível no show, uma experiência que ele gostou ao lado de seu parceiro de dança Whitney Carson enquanto eles recriaram tudo, desde Aladdin da Disney a Hellraiser no show, e você pode encontrar seus comentários abaixo.

Miz escreveu: “O único – o único que eu não queria enfrentar entre os dois últimos deveria ser @itsjojosiwa! Independentemente do resultado das últimas noites, eu me diverti.” “Eu gostei de toda a temporada porque dançarabc foi divertido. Foi difícil? Sim. Mas divertido. Tudo se resume a estar perto do elenco e da equipe do DancingABC. Você sabe que o mundo sabe o quão bom você é, mas Whitney é um ótimo coreógrafo e tão paciente (e você tem que estar comigo)), e me fez uma dançarina melhor a cada dia. Ela ficou muito familiarizada comigo perguntando “Hein?”, “O que estamos fazendo?”, “Espera, onde estamos? “Mas, como os profissionais, você nunca ficava frustrado comigo mesmo quando eu estava frustrado comigo mesmo.”

“Obrigado a todos os outros profissionais e estrelas. Meu rosto brilhava de real entusiasmo cada vez que te via dançar. Você me motivou a ser melhor e obrigado por isso! Obrigado aos jurados pelo seu feedback honesto”, escreveu Miz. “Como perfeccionista, nem sempre foi fácil ouvir que eu não era perfeito, mas peguei e absorvi cada grama de feedback e apliquei na semana seguinte. Graças à banda incrível que foi a trilha sonora da minha vida dance. Obrigado à equipe absolutamente incrível, que facilitou minha vida e quem não fez. Eles receberam o reconhecimento que merecem. A equipe de iluminação, a equipe de design, a equipe Pyro, obrigado a todos os editores e produtores que trabalharam incansavelmente em todas as embalagens. O departamento de moda, cabelo e maquiagem era o melhor jogador do jogo, porque não importa o que eu joguei neles, não importa o quão durões eles fossem. Eles estavam lá com um sorriso em seus rostos prontos para me entregar para Genie, Scar ou Pinhead . Obrigado à equipe de câmera, áudio e mídia social. Muitas pessoas trabalharam muito para tornar a segunda-feira possível e eu agradeço por tudo. Obrigado! “

Carson também escreveu um post fofo no Instagram sobre seu parceiro no Dancing With the Stars, e ela está aproveitando cada minuto de corrida nesta temporada.

“MIIIIKKKEEE 🥺😭 Eu era o parceiro profissional de todos os SONHOS. Você aproveitou todas as semanas com todo o seu coração e alma, você foi tão corajoso e tão divertido para assistir sua evolução para um dançarino! Você amou nosso irmão e nossa irmã brincando, ‘Faça melhor’, ‘Não estrague tudo para mim’ fala Babe E sua habilidade de me fazer rir tanto, enquanto ao mesmo tempo eu quero dar um soco em você 😂😂😂 !! Estou tão orgulhoso de você e desta temporada, você definitivamente matou! Sim, você é um dos meus favoritos e nunca vou te esquecer nesta temporada. Ninguém, repito, não pode Ninguém pode me colocar neste boné careca, mas você “, escreveu Carson. “Eu te amo @mikethemiz, mal posso esperar para fazer uma participação especial em @mizandmrs e tirar sarro de você naquele programa também! Mike mostrou que ama vocês !!!!”