Fãs japoneses se organizam para carregar 500 banners para Taylor Swift na turnê Eras

Os fãs se reúnem do lado de fora do Tokyo Dome para a primeira noite do 2024 Eras Tour. Taylor Swift se apresentou quatro noites em Tóquio. Aqui estão alguns fãs da primeira noite.

TÓQUIO – Chile Fuji manteve uma pilha de 500 cartões fora do Tokyo Dome na segunda noite da turnê ERAS 2024. Um fã japonês com uma corda VIP planejava distribuir pedaços de papel aos espectadores que estivessem sentados no chão. Em cada pedaço de papel estava a frase: “Karma é a rainha do palco!!”

“Esta é a surpresa do nosso projeto de fã para Taylor”, disse Fujii. “Ela cantou, ‘Karma é o cara do Chiefs’, e mudamos a letra e vamos fazer show nessas quatro noites em Tóquio.”

Um código QR no canto do papel levou os fãs a Site linktree Com instruções em japonês e inglês, uma placa para impressão e um vídeo explicativo. A tarefa é segurar um lado do papel para a música de encerramento do show, “Karma”, e depois segurar o outro lado, “We’ll Stand By You Forever”, durante a música “Long Live” de Swift.

Quando questionada sobre o que ela diria à estrela se tivesse a chance, Foggy se encheu de lágrimas de felicidade e disse: “Eu realmente amo você, Taylor”. Ela deu permissão para postar o vídeo emocionante no TikTok na esperança de que Swift ou sua equipe o vissem.

Swift terá mais duas noites em Tóquio antes de seguir para Melbourne, na Austrália, para a segunda etapa de sua Eras Tour 2024.

