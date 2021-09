Nintendo Switch pode obter um novo console, há rumores de que o N64

Espero que nenhum dos novos consoles tenha problemas irritantes de deriva. foto : Nintendo

Se você tem acessado o Twitter recentemente, provavelmente notou que as pessoas giram seus equipamentos pensando na natureza Aplicativo Mysterious Game Controller que a Nintendo acabou de apresentar à Comissão Federal de Comunicações. A maioria parece pensar que está relacionado a rumores de uma expansão futura do serviço de assinatura Nintendo Switch Online.

Vamos começar do começo. No início deste mês, Nate odiava Nintendo Insider despertou rumores Os jogos Game Boy e Game Boy Color estão chegando ao serviço Nintendo Switch Online. Eurogamer Mais tarde Apoie esta especulação, dizendo que outras “plataformas legadas” também foram encaminhadas para a NSO. Isso levou as pessoas a presumir que os jogos para Game Boy Advance também estão nas cartas.

Mas, então, esta semana, Nate the Hate novamente sugeriu que não apenas os jogos Game Boy e Game Boy Color definitivamente entrariam no serviço de assinatura da Nintendo, mas que Os jogos do Nintendo 64 estão supostamente abrindo caminho para a NSO também. E mais tarde, no décimo sexto dia, um usuário do Twitter SamusHunter2 Percebi que a Nintendo acabou de lançar algum tipo de arquivo Aplicativo relacionado ao “Game Controller” com a FCC.

A descrição não menciona explicitamente o Nintendo Switch, mas todos os números do modelo do periférico do console compartilham o prefixo “HAC” também encontrado no novo arquivo. Infelizmente, todas as partes dos arquivos FCC que revelam detalhes do produto são ocultadas. E embora não haja nada particularmente surpreendente para colher da coleção de PDFs legíveis de hoje, isso não impediu os fãs hardcore da Nintendo de fazer previsões sobre o que este aparente console poderia ser.

Adicione à muita especulação o fato de que alguns aniversários da Nintendo estão chegando –Axios Repórter (e ex- Kotaku EIC) Stephen Totilo pontiagudo O terceiro aniversário do NSO cai em 18 de setembro, enquanto o N64 comemora seu 25º aniversário em 29 de setembro – e você pode começar a ver por que as pessoas estão esperando algumas notícias relacionadas ao NSO retro. partir, LotPots Editor Fundador Jack Parsons Parece muito certo Os novos dispositivos mencionados no registro são “os mais Muito provavelmente “relacionado a uma nova oferta da NSO. Nate the Hate também acredita que um aumento no preço do serviço de assinatura também é iminente para coincidir com a expansão do serviço de suas ofertas de conteúdo.”

Então, onde todos esses palpites nos deixam? Se os rumores do Nintendo 64-on-NSO se provarem verdadeiros, é fácil imaginar que o “console de jogo” agora submetido à FCC é na verdade Controlador de réplica N64 para uso com o adaptador. Tudo especulação, é claro. Pode ser apenas outro Joy-Con. Enfim, parece haver um arquivo Um forte apelo para Nintendo Direct Em setembro ou outubro, que geralmente é quando a Nintendo mantém um. Dada a convergência de múltiplos aniversários, talvez a Nintendo agrade seus fãs e sirva um pouco de chá no final.